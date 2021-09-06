Онлайн-олимпиада: 15 квалификационных игроков присоединятся к Китаю, Индии и России в главном событии

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Пресс-релиз ФИДЕ

Второй дивизион завершился сегодня днем ​​самыми захватывающими матчами финального раунда, определив по три победителя в каждой группе. Хотя одна или две команды (особенно Колумбия) доминировали над своими командами, на этом этапе соревнований, как правило, велась очень плотная борьба. Фактически, некоторым из отборочных нужно было выиграть матч последнего раунда!

Отчет группы Fair Play находится на рассмотрении. Пятнадцать счастливых команд – Аргентина, Беларусь, Бразилия, Колумбия, Куба, Эквадор, Индонезия, Израиль, Италия, Латвия, Молдова, Филиппины, Шэньчжэнь, Китай, Словения и Швеция. Секция на следующей неделе будет работать с 8 по 10 сентября.

Россия (с Кришной, Дубовым, Корячкиной, Костенюк, Есипенко и Шуваловой в качестве основных досок), Китай (с двадцатью лучшими командами мира, включая Дин Лижэнь, Вэй И, Ху Ифон, Сюй Вэньцзюнь, Сюй Цзихан и Сюй Цзиньэр) и Ану (Джин). Харикришна, Конеру, Харика, Нихал и Вайшали).

Раздел 2 – Пул а

Группа А завершилась тем, что первая команда вышла в тройку лучших команд – Индонезии, Филиппин и Шэньчжэня, Китай.

Понимание стратегий средней игры, том 1 и 2 Эти DVD посвящены пониманию стратегии средней игры. Обсуждались первые динамические результаты DVD с участием солдат. Второй DVD посвящен процессу принятия решений, связанных с практической драматургией.

Индонезия и Филиппины возглавили таблицу со счетом 16/18, но Индонезия выиграла титул на тай-брейке с 40½ очками против 39-брейка. Действительно очень рукопашный бой! Индонезия также обыграла Филиппины со счетом 4-10 в индивидуальном матче.

Третья квалификация досталась китайскому Шэньчжэню (13/18), который выиграл решающий матч финального раунда у Австралии (10/18) со счетом 5: 1. Большая часть их успеха в этом матче досталась гроссмейстеру Чжао Чжоу, победившему WGM Юлию Рязанову.

На следующей карте белые (Чжао) добились большой материальной выгоды. Вы видите как?

Китайский GM играл 48.Nxg5 + Kh6 49.Nf7 +! Теперь 49 … Kg6 или 49 … Kh5 наталкиваются на обнаруженный шах с 50.Ne5. Итак, ее враг пошел 49 … Q7 Но потом 50. Qh8 +! Kg6 42.Ne5 +! Белые оставили ферзя на d3 и были вынуждены сдаться.

Самыми результативными игроками в этой группе были два игрока из китайской команды Шэньчжэня, которые выставили на поле только шесть своих ключевых игроков на протяжении всего турнира – без резерва!

WFM Li Xinyu набрал впечатляющие 8/9 из шести, в то время как его товарищ по команде GM Cheng Chongsheng был надежной командой: 7/9 без поражений.

Индонезийская IM Ирен Сукандар также поделилась своим счастьем, хорошо выступив на доске 60/7. В социальных сетях.

Раздел 2 – Бассейн b

Группа B была очень равномерной в группах по пять человек, и позиции менялись после каждого раунда. В итоге группа вышла на первое место в Латвии, Молдове и Италии.

Латвия (14/18) и Италия (13/18) возглавили Узбекистан (12/18) в игре последнего дня. Но поскольку Молдова (14/18) и Эстония (12/18) отстают всего на один балл, мы вчера упоминали, что может случиться все, что угодно.

Захватывающий финал определил квалификационные места. Молдова вывела гроссмейстеров Виктора Болонья и Виорела Иордакеску в свою лучшую команду, победив Узбекистан 4: 1, в то же время победив Италию и Эстонию.

Брейтесь так близко к итальянцам, что их каблуки бы вылезли наружу, если бы они проиграли!

Главным сюрпризом группы стало относительно слабое выступление предматчевого фаворита сборной Австрии – ее средний рейтинг 2252 был очень высоким. На первой доске гроссмейстер Маркус Рокер (2630) не смог найти свою лучшую игру (30/8), но в целом большая часть команды в этом году выступила меньше. Поздравляю их с будущим!

Самым результативным игроком в группе (и в общем дивизионе) была Лаура Рокуле, WGM из Латвии, которая выиграла все девять из трех своих матчей у соперницы среднего рейтинга 1935 года. Большое достижение!

Следующая карта (которую играет Рогул Блэк) взята из одного из его хитов.

Играл черным 32 … Nf4 +! 33.gxf4 Qg4 + 34.Kh2 Qxh4 + 35.Kg2 Qg4 + 36.Kh2 Qh4 + 37.Kg2 Qg4 + 38.Kh2 И сейчас 38 … Qh5 +! 39.kg2xf4! (Угрожает как Rg5, так и … f3) 40.Ne2 f3 + 41.Kg1 fxe2 И белые сдались.

Раздел 2 – Бассейн c

Очень трудная победа в финальном раунде 3½-20 определила финальные этапы группы C.

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Израиль (17/18) отставал от Беларуси (16/18) и после ничьей со Шри-Ланкой, наконец, уступил лучшим, выставив очень сильную команду и в самый нужный момент обыграв своих соперников.

Израиль хорошо использовал своих игроков, выставив всех двенадцать из них во время матча и убедившись, что они сыграли максимум от трех до пяти игр: действительно интересная стратегия!

Раздел 2 – Бассейн d

Словения и Аргентина (обе 16/18) стали совместными победителями группы D, при этом бывшая команда обыграла Аргентину на тай-брейке: обе команды набрали 40½ очков на доске, но Словения обыграла Аргентину со счетом 4: 2 в индивидуальном матче седьмого раунда.

Третья квалификация досталась Бразилии, которая сумела одержать три необходимых победы – включая победу в последнем раунде 3½ – 2½ над Уругваем – опередив Венесуэлу. Все три команды доминируют в турнире, не оставляя шансов остальной команде.

Один из фаворитов предсоревновательных команд Уругвай (8-е место) провел очень неудачный матч: четыре из шести поражений со счетом 30-22. Неудивительно, что они набрали больше очков, чем Алжир, занимающий пятое место. Наверное, они заслуживают большего, но это же шахматы!

WIM Zala Urh Лучший игрок Словении на шестой доске, очень приличный результат 7½ / 9. Девятка на доске WIM Teja Vidik забила за команду 7/9.

Гроссмейстер первой доски Бразилии Александр Фьерре показал впечатляющую результативность 7/9 для своей команды.

Тем не менее, лучшим результатом команды стал результат 8/8 совета Аргентины из шести WFM Candela Bee Francisco, который фактически пропустил девять раундов, что позволило его товарищу по команде Валерии Банку представить свою олимпиаду.

Раздел 2 – Бассейн d

Колумбия доминировала в этой группе от начала до конца. Они потеряли всего одно очко в восьми раундах против Кубы (15/18), которая финишировала 17/18 с явным вторым местом. Колумбия эффективно использовала всех своих игроков каждые три-шесть игр.

Обе команды показали некоторое превосходство над остальными командами Центральной и Южной Америки и на следующей неделе выйдут в первый дивизион.

Эквадор добавил в последнюю минуту замену в последних трех раундах: гроссмейстер Карлос Мадаморос, лучший игрок страны, насколько мы помним! Его участие очень помогло его команде: он набрал 5/6 и занял третье место в квалификации на следующий этап.

Шансы были и у Парагвая, и у Чили, но Куба забила в финальном раунде высокие баллы, и им приходится ждать еще одного шанса на турнире в следующем году.

Лучшими бомбардировщиками колумбийской команды стали четыре ВИМ Ингрис Ривера и 7 гроссмейстеров Серхио Барриентос с показателем 5/5. Кубинский WIM Яниэла Форгас Морено также преуспел на четырех досках с 6 досками / 7.

Тем не менее, лучший результат в процентном соотношении достался команде Эквадора с рейтингом 1520 Анелиа Карен Миранда Варгас, которая выиграла все семь своих игр!

Раздел 2 – Заключительные этапы

Ссылки на раунды, живые игры, файлы PGN и другую полезную информацию можно найти здесь. Сайт онлайн-олимпиады ФИДЕ. Имейте в виду, что все решения и позиции будут предварительными, пока театральный комитет ярмарки не представит свой ежедневный отчет.

За играми можно следить онлайн www.chess.com (Мероприятия), организованный Воутером Биком, с экспертным анализом WFM Алессии Сантерамо, GM Руланда Пруйссерс, WGM Jen Shahade и WGM Кети Цацалашвили. Вы также можете следить за комментарием Собственный канал ФИДЕ на YouTube.

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