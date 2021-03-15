Он вырос как гомосексуалист в России.

Эрик Уэбб



| Остин 360

Режиссер Уэс Херли говорит, что находить юмор в суровые времена – очень по-русски.

«Это мрачная культура, но в русской культуре много черного юмора», – говорит он. Умение смеяться над трудными вещами помогает ему выжить – навык, которому он научился у своей матери, превратив доктора в невесту, отправляемую по почте. Эти двое иммигрировали из России в США в 1990-х годах. А теперь мировая премьера биографического фильма Херли «Мечты Америки» состоится 16 марта на сайте SXSW Online. Он участвует в конкурсе игровых фильмов на кинофестивале.

Юмор также обезоруживает публику, говорит Херли, и “Dreams of America” ​​определенно делает. Сердечная комедия состоит из двух различных актов: первый в распадающемся Советском Союзе, где кинематографическое представление детства Херли по имени Картошка живет в вымышленной (но анти-геев и антисемитской) версии его родины, а второй – в Сиэтле. более яркое драматическое изображение его лет как гей-иммигранта-подростка в Америку, живущего с очень религиозным отчимом. Попутно Джонатан Беннетт (Аарон Сэмюэлс из «Дрянных девчонок») появляется как Иисус – или, по крайней мере, воображаемый друг, который очень похож на Иисуса; Актриса Леа ДеЛария играет великолепную русскую бабушку в фильме «Оранжевый – новый черный». Херли считает, что вопрос фильмов является ключом к самопознанию.

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Мы познакомились с Херли перед SXSW через Zoom. Этот разговор отредактирован для большей ясности.

Американский государственный деятель: В «Американских мечтах» меня больше всего удивило то, насколько сцены в России отличались от сцен в Сиэтле. Я видел, что есть разные композиторы, которым приписывают музыку в России и США. Не могли бы вы немного рассказать о своем подходе к различению этих двух миров?

Уэс Херли: Это было для меня очень важно с самого начала. Потому что, когда мы с мамой говорили о том, чтобы приехать в Америку из России, это действительно казалось совершенно другим миром, другим образом жизни. Отчасти это связано с тем, что разные культуры, а отчасти – с тем, как иммигранту кажется, что вы переродились. Вы должны выучить новый язык, и вы находитесь в каком-то детском состоянии. Я хотел понять, что значит любить, это не просто новое место. Как будто вся ваша реальность меняется. Я действительно хотел, чтобы Россия была сюрреалистичной, причудливой и театральной.

Я черпал вдохновение в картинах в стиле барокко, в вещах, выходящих из темноты или уходящих в темноту, для русских сцен. И акцент был для меня чем-то действительно важным, опять же, потому что я хотел творчески воплотить эту идею, вы знаете, как иммигрант, очень важно понимать, что значит не говорить на языке. Я хотел почувствовать себя в России так, как будто ты с (персонажами). Они в своем мире. Они разговаривают как все. Они не иностранцы. … когда они приехали в Америку, я хотел, чтобы акцент был действительно важным – потому что это так.

Этот фильм – любовное письмо формирующим СМИ. Мы видим «Живой конец» Грега Арахи, акт сестры, и я думаю, что мы видим Жан-Клода Ван Дамма. Вы использовали свои личные рекомендации?

История «Живого конца» определенно была именно такой, как это произошло. Я все время возвращался в видеомагазин по соседству, и мне очень хотелось взять его напрокат, потому что обложка выглядела так жарко. Но мне было так стыдно и страшно. Я не мог выбраться тогда. Ей это просто понравилось, а потом она, наконец, наняла его. Я был одержим. Затем фильмы, которые я имею в виду (смотрю) в России – я имею в виду, американские фильмы были для нас очень важны. Это был побег, и они оставили настоящий отпечаток в нашей памяти и нашем представлении об Америке.

Как провести грань между резюме и адаптацией своей жизни к немного более преувеличенному фильму? Для фильма нужно сжать много вещей, и вы не можете вникнуть во все нюансы того, как все произошло.

Я бы сказал, что рейтинг фильма 99,9%, как и все. Как я уже упоминал, я думаю, что это больше связано с размещением и удалением вещей, потому что, когда вы берете что-то (из) реальной жизни, будь то документальный фильм или работа с цитатами, проблема состоит в том, чтобы обойтись без и упростить. Иногда мне приходилось комбинировать персонажей. Формально меня воспитывали две бабушки, но только одна бабушка. У моей мамы было много друзей в России, но я нашла одну.

Но с точки зрения событий, разговоров и всех поворотов для меня было действительно важно сохранить оригинальность именно такой, какой я ее помню. Понятно, что в (сценах) в России есть элемент магического реализма. Я думаю, что люди, знакомые с этим способом рассказа истории, получат то, к чему я пытаюсь добраться.

Не могли бы вы рассказать немного о своих отношениях с религией? В этом фильме Джонатан Беннетт сыграл Иисуса – лицо, которое люди узнают, а в этой версии – вымышленного друга Иисуса. Это поразило меня как человека, которого учили разговаривать с Иисусом так, как если бы он сидел рядом с вами.

В то время, когда Советский Союз разваливался, религия и христианство были действительно связаны с Западом и свободой. Иисус, Мадонна и Майкл Джексон были на одном уровне (уровне). Все они олицетворяли … надежду и лучшую жизнь. У нас были американские миссионеры, у которых было что-то вроде воскресной школы, но это было очень дружелюбно. Они не говорили ни о чем подавляющем или негативном, потому что пытались заманить вас. Так что мое восприятие Иисуса в то время было очень дружелюбным и позитивным. Как одинокий мальчик-гей, он был моим лучшим другом, с которым я могла поговорить. Я думаю, что у многих детей это есть, потому что в детстве они глубоко верят во все, будь то Иисус или что-то еще. … даже несмотря на то, что он в фильме, он в основном отражение. Он не Иисус. Это представление об Иисусе мальчиком-геем.

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Как ты себя чувствуешь, идя на SXSW?

Мне невероятно повезло, что я вошел, и для меня большая честь делать там премьеру. В прошлом году я действительно чувствовал себя плохо из-за режиссеров, потому что для них это своего рода крушение. …

Я думаю, что (для) любого режиссера сказать вам, что он предпочел бы сначала гипотетическое, чем театральное, было бы ложью. Мы все об этом знаем, но это все равно супер сексуально. Многие люди говорят мне, что его будут видеть более широко, потому что он доступен по цене и легкодоступен. Это яркая и яркая сторона.

Вы надеетесь, что это был формирующий фильм о парне-геи, который встречает его так же, как вы встретили «Живой конец» и другие вещи?

Я думаю, что я надеюсь, что он найдет отклик у людей и повлияет на них так же, как и другие фильмы на меня. Я имею в виду, это лучшее, чего я мог пожелать.

Я думаю, что это очень интересное время для нас, потому что фильм полон надежд. И я думаю, что сейчас это то, что нужно людям.

SXSW Online уже здесь

В прошлом году пандемия коронавируса уничтожила юг и юго-запад. В этом году фестиваль переименован в SXSW Online, который пройдет с 16 по 20 марта. Austin360 будет покрывать все известные рекламные щиты, новые фильмы и новые музыкальные шоу. Ознакомьтесь с последними новостями и подборками от наших критиков austin360.com.