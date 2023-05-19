Он добавил владельца российских финансовых технологий и автомата Калашникова в санкционный список Великобритании

Олег Тиньков высказался против войны (Рейтер)

Нефтяные и газовые магнаты, крупнейшая российская финансово-технологическая компания и владелец компании, стоящей за АК-47, входят в список участников новой волны Штрафы В то время как Великобритания усиливает свою экономическую атаку против России.

Еще 86 физических и юридических лиц были добавлены в правительственный список целей для финансовых санкций, которые направлены на наказание компаний и физических лиц, связанных со способностью России финансировать и вести войну с Украиной, с упором на организации, работающие в сфере энергетики, полезных ископаемых и обороны. . транспортный и финансовый секторы.

Группа старших членов Русский Естественно, львиную долю нового списка займет гигант «Газпром» вместе с Аланом Лучниковым, бывшим замминистра транспорта России, владеющим контрольным пакетом акций оружейной компании «Калашников», а также новый банк Тинькофф, у которого было более 20 миллионов клиентов в 2021 году.

Материнская компания Тинькоффа, TCS Holdings, была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в 2013 году и выросла до рыночной капитализации более 10 млрд фунтов стерлингов, прежде чем ее участие в бирже было приостановлено в прошлом году. Его основатель Олег Тиньков ранее контролировал пакет акций стоимостью в миллиарды фунтов стерлингов и в прошлом году попал под британские санкции. Свою долю он продал российскому миллиардеру Владимиру Потанину, который также находится в санкционном списке.

Говорят, что он живет в Лондоне со своей семьей, а в прошлом году заявил, что отказался от российского гражданства, и написал в одной из социальных сетей: «Я не могу и не буду ассоциироваться с фашистским государством, начавшим войну с своего мирного соседа и ежедневно убивал невинных людей».

Евросоюз уже вводил экономические санкции в отношении Тинькофф Банка в феврале.

Госсекретарь Джеймс Клеверли сказал: «Путин и его сторонники должны — и будут — платить цену за свое незаконное вторжение в Украину.

Вот почему сегодняшние новые санкции усиливают экономическое давление на Путина, что усложняет ему ведение незаконной войны и причинение невыразимых страданий невинным украинцам.