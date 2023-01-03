«Он и Коннор должны готовиться к бою за титул в супертяжелом весе» — фанаты Конора МакГрегора против Хабиба требуют реванша после резкого набора веса россиянином

С тех пор прошло больше года Хабиб Нурмагомедов Он ушел из своей профессии ММА. С тех пор он был занят тренировками и не торопился. Орла недавно видели на турнире Bellator vs. RIZIN в Японии. Его появление на этом перекрестном рекламном мероприятии вызвало много дискуссий по совершенно не связанной с этим причине. когда фото Возлюбленный Судя по объявленному событию, бывший чемпион UFC прибавил несколько фунтов за время выхода на пенсию. С тех пор это горячая тема. Более того, фанаты связали по этому поводу несколько интересных моментов, также принесли Возлюбленныйзаклятый соперник Конор МакГрегор в рамках их обсуждения. При том, что он также, по совпадению, сильно улучшился в последнее время.

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В результате совпадения того, что оба конкурента выросли в росте в одно и то же время, у него есть поклонники, жаждущие чего-то требовать сейчас. Реванш между двумя легендами UFC.

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И в свете культового соперничества между «Notorious» и «The Eagle» автоматически включается любая тема, в которой упоминается любой из них. Для поклонников UFC это превратилось в нечто большее, чем просто ритуал. То же самое и с недавним открытием Возлюбленный.

На сабреддите UFC появилось фото. Возлюбленный был замечен в Bellator MMA против РИЗИНА В Японии, учитывая его очевидную прибавку в весе, фанаты отреагировали на это. Тем не менее, несколько человек специально указали на это. Конор МакГрегор в их ответах. Понятно, почему они это делают.

Поклонники требуют второго боя Конора МакГрегора против Хабиба Нурмагомедова.

Взгляни наКонор МакГрегорЗаявления фанатов на ВозлюбленныйСмотрите недавно.

Фанат посоветовал Хабибу не сидеть на печально известной диете:

«Да, его побили. Не на диете Конора МакГрегора».

Другой болельщик снова выбрал для матча тяжелый вес, учитывая лишний вес:

«Он и Коннор должны провести реванш на HW»

Возлюбленный В погоне за соответствием МакгрегорОдин фанат сказал:

Он поднял свой вес, чтобы разбить Макгрегора.

Это делает Возлюбленный Полтора простого числа Макгрегорпользователь говорит:

«около 1,5 простых коннорсов»

Макгрегор против. Возлюбленный Чтобы получить титул в супертяжелом весе, выберите одну из основных фан-баз:

«Он и Конор должны подготовиться к бою за титул чемпиона в супертяжелом весе. UFC должен сначала переопределить дивизион для его вакансии».

Этот фанат дал конкурентам соответствующие прозвища:

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«Хабибулин против МакГрегора в супертяжелом весе»

И тонкий удар по The Notorious был нанесен из-за ее споров о стероидах:

«Кем бы ни был Коннор, он весит +, может быть, 10 фунтов, минус гормон роста».

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Но, ВозлюбленныйЕго прибавка в весе не привлекла такого внимания, как ирландец. А из-за ярмарки. PED и стероиды были острыми краями, окружавшими полемика вокруг Макгрегор получить домкрат. Кроме того, длительное уклонение Дублина от митинга USADA только усилило обвинения против него. в то время как с ВозлюбленныйОн, кажется, успокаивается и наслаждается своей пенсией.

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