Он личный между Петром Яном и Мерабом Двалишвили в главном джонке легчайшего веса.

В смешанных единоборствах много так называемой вражды, но редко два бойца так сильно ненавидят друг друга. То, что поставлено на карту в матче, обычно достаточно, чтобы мотивировать спортсменов на достижение максимальной производительности.

На карту поставлено многое как бывшему чемпиону в легчайшем весе Петру Яну, так и его сопернику Мерабу Двалишвили, когда они встретятся в субботу (18:00 по восточному времени, ESPN+) в отеле Virgin в Лас-Вегасе на главном событии турнира UFC Vegas 71. элитные соперники, желающие сразиться с чемпионом Алджамейном Стерлингом, в том числе бывший чемпион Генри Сехудо, Шон О’Мэлли, Марлон Вера и Кори Сандхаген и другие.

Победитель субботы останется в лучшем положении для титула. Проигравший упадет на несколько ступеней, и между ним и титулом будет много звездных бойцов.

Это, однако, один из тех редких случаев, когда комбатанты не очень любят друг друга и имеют серьезные личные претензии. Это должно добавить остроты тому, что уже готовится стать отличным боем, за которым стоит наблюдать.

«Каждый бой в UFC очень важен, — сказал Двишвили.

Но было еще кое-что. Ему просто нужно было немного подтолкнуть его, чтобы открыться и обсудить свои проблемы с Яном. Победа в бою важна из-за рейтингов, но также важна и по многим личным причинам.

Его первый случай обусловлен политическим положением России в мире. Ян Росси и Двлишвили из Грузии. У этих стран была непростая история, хотя явно не по вине кого-либо из воюющих сторон.

Несмотря на это, это было первое, о чем заговорил Двишвили.

Этот бой не просто бой. Это личное для меня, — сказал Двишвили. «Он из России, а я из Грузии. Мы все знаем, что Россия сейчас делает с Украиной», [and] Что они делали в Грузии? Россия не демократическая страна. Я знаю, что хочу победить для своего народа. У меня большая поддержка в моей стране, а также в Украине.

История продолжается

«Питер — отличный боец. Он бывший чемпион. Мы все знаем, что он крутой. Как боец, он отличный боец. Он опасен. У него нигде нет дыр. У него доброе сердце. Это мой самый тяжелый бой». «И у меня есть другие причины. Я думаю, что он отличный боец, хороший семьянин, но он не скромный парень. Он не великий человек. какой ты хороший боец, ты должен быть хорошим человеком».

Двалишвили продолжал называть Яна мошенником и говорил, что Ян не делал «великих дел», когда был героем, например, занимался благотворительностью.

После победы над членом Зала славы Жозе Альдо в августе Мераб Двишвили обратил свое внимание на бывшего чемпиона Петра Яна. (Фото Алехандро Салазар/Getty Images)

«Я не думаю, что он хороший парень, — сказал Двлишвили, друг и коллега Стерлинга. «Может быть, это ради его семьи, но кроме этого, что он делает?»

Как бывший чемпион, Ян был более известным, поэтому он уволил Двалишвили. Он сказал, что Двишвили пытался сесть ему на хвост и привлечь к себе внимание. По сути, он сказал, что Двалишвили двуликий и говорит, когда вокруг камеры и СМИ, а не как мужчина с мужчиной разговаривает с ним.

Он просто отмахнулся от комментариев Двишвили как от несерьезных.

У него нет другого способа привлечь к себе внимание, — сказал Ян. — Он не может этого делать в своих боях. В своих боях он только и делает, что, как собака, берет его за ногу и толкает своих противников к клетке. Так что он просто пытается привлечь внимание или что-то в этом роде, никого это не волнует».

И поэтому их бой, который так важен в дивизионе, получает дополнительный акцент. Ян является фаворитом BetMGM -250, а Двалишвили — +200.. Но Ян проиграл два подряд и три из последних четырех, хотя первым из этих поражений была дисквалификация, когда он ударил Стерлинга неправильным коленом. Двалишвили одержал восемь побед подряд за почти четыре года, что сделало его претендентом на титул.

Однако, чтобы сохранить импульс, ему понадобится еще как минимум одна победа. Он сказал, что с удовольствием.

Яну тоже нужно побеждать, учитывая его недавние поражения, так что у обеих сторон есть дополнительная мотивация.

«Победа в UFC важна для меня, даже когда я сражаюсь в своем первом бою на карте или даже когда вы находитесь на платном просмотре», — сказал он. «Каждый бой в UFC важен, и я должен быть уверен, что выиграю этот бой».