Он не встретился с президентом Южной Кореи Нэнси Пелоси из-за его пребывания

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Сеул. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси встретилась с лидерами Сингапура, Малайзии и Тайваня во время своего пристального тура на этой неделе, но не с президентом Южной Кореи. Официальная причина: он был в отпуске. Перед тем, как Пелоси (штат Калифорния) прибыла поздно вечером в среду, президент Юн Сок Ёль посетил Театрализованное представление в Сеуле и Пообщайтесь за ужином и выпивкой с актерами. В четверг, когда Пелоси встречалась с ведущими южнокорейскими законодателями, эти фотографии стали вирусными в социальных сетях.

Решение Юна побудило офис президента Южной Кореи преуменьшить обвинения в том, что он избегал встречи с Пелоси, пытаясь успокоить Китай, поскольку Южная Корея преодолевает растущую конкуренцию между своим крупнейшим торговым партнером и Соединенными Штатами, ее крупнейшим союзником в области безопасности.

Политический новичок, выигравший президентские выборы с самым небольшим отрывом в истории Южной Кореи, столкнулся с огромным падением рейтинга одобрения менее чем через три месяца после вступления в должность. Он пообещал сделать свою страну «Глобальная опорная страна» и геополитическая сила.

Но его резкое отсутствие на мировой арене вызвало критику, и они обвинили консервативного президента Южной Кореи в намеренном игнорировании Пелоси из-за опасений по поводу ответных мер Пекина. Ее неоднозначный визит на Тайвань привел к эскалации напряженности между автономным островом и Пекином.

В офисе Юна сообщили, что он отменил свои планы на летние поездки и решил остаться в Сеуле, чтобы спланировать будущую политическую деятельность и отдохнуть дома.

Представитель Юна, Чхве Ён Бом, сказал, что летние каникулы президента запланированы перед поездкой Пелоси в Азию, и что Юн посетил театральное представление до прибытия самолета Пелоси. По словам Чхве, Юн сказал, что не может встретиться с Пелоси, которая в тот вечер вылетела в Южную Корею. READ Европейцы выражают недовольство отступлением Ирана от компромиссов на переговорах по ядерной программе в Вене

«У меня были вопросы о том, избегал ли президент встречи со спикером Палаты представителей, потому что опасался Китая», — сказал Чой. «Все эти вопросы определяются на основе всестороннего изучения национальных интересов нашей страны».

Он также отклонил вопрос репортера о том, что недоступность Юна указывает на изменение позиции Сеула на фоне соперничества США и Китая, назвав этот вопрос «преувеличением».

Согласно сообщению из офиса Юна, вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу, президент Южной Кореи и Пелоси поздно вечером в четверг поговорили по телефону об укреплении двустороннего союза и сотрудничества по вопросам региональной безопасности.

Юн, вступивший в должность в мае, пообещал «перестроить» союз США и Южной Кореи, который, по его словам, ухудшился при уходящем либеральном президенте Мун Чжэ Ине. Администрация Муна стремилась работать с северокорейскими союзниками, особенно с Китаем, чтобы помочь заключить мирное соглашение с Пхеньяном.

В то время как Юн пообещал занять более сильную политическую позицию Пекина, Южная Корея все еще идет по тонкой грани. Правая южнокорейская газета Chosun Ilbo опубликовала редакционную статью под заголовком «Избегание Йоном встречи с Пелоси может послать неверный сигнал Соединенным Штатам и Китаю». Газета предупредила правительство Южной Кореи, что «покорное отношение» к Китаю может изменить геополитические отношения.

Пелоси должна вылететь в Японию поздно вечером в четверг после посещения сильно укрепленной демилитаризованной зоны между Южной и Северной Кореей. В их телефонном разговоре Юн описал ее визит в приграничный регион как «признак решительного сдерживания Северной Кореи», говорится в заявлении его президентской канцелярии.