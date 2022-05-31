ООН: Артиллерийский обстрел эритрейскими войсками на севере Эфиопии

Поврежденный эритрейский военный танк недалеко от города Викру, Эфиопия, 14 марта 2021 г. REUTERS/Baz Ratner/File Photo

НАЙРОБИ (Рейтер) — В минувшие выходные эритрейские силы бомбили город на севере Эфиопии, согласно внутренним документам Организации Объединенных Наций и региональных сил. Это была редкая бомбардировка после двух месяцев относительного спокойствия в конфликте в Тыграе.

В бюллетенях Организации Объединенных Наций, с которыми ознакомилось агентство Reuters, приводится информация гуманитарных организаций в Ширау о том, что было произведено по меньшей мере 23 выстрела, некоторые из которых попали в школу, где проживают семьи перемещенных лиц.

В одном документе говорится, что погибла 14-летняя девочка, по меньшей мере 18 человек получили ранения, а 12 домов были повреждены.

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Поздно вечером в понедельник Народно-освободительный фронт Тыграй, партия, контролирующая большую часть региона Тыграй, обвинила эритрейские силы в нападении на их силы в субботу и воскресенье в Шераро, примерно в семи милях от границы между Эритреей и Эфиопией.

Эритрея с конца 2020 года поддерживает федеральные силы премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда в войне с Народно-освободительным фронтом Тыграй.

НФОТ заявил, что его силы убили четырех эритрейских лидеров и более 300 эритрейских солдат в ходе столкновений в минувшие выходные.

Министр информации Эритреи Йемане Гебремескель не сразу ответила на запросы о комментариях, а Reuters не смогло независимо проверить эти цифры или атаку.

Коммуникационная сеть Тиграя не работает уже год.

«В рамках своей отчаянной попытки нагнетать напряженность и втянуть нас в дальнейшие действия они бомбили Сираро 28 и 29 мая», — написал в Twitter представитель MILF Гетачью Реда.

Представитель эфиопских военных полковник Гетнет Адан и представитель правительства Легис Тулу не ответили на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию.

В середине 2021 года эритрейские и эфиопские силы были выведены из большинства районов Тыграя, а в марте правительство объявило об одностороннем прекращении огня. Это позволило доставить помощь в голодающий Тыграй и подавить боевые действия в ходе конфликта, в результате которого погибли тысячи мирных жителей и миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Читать далее

Однако ранее в этом году президент Эритреи Исайяс Афеворк заявил государственным СМИ, что его войска снова вмешаются, если тиграйские силы нападут на его страну или создадут угрозу стабильности Эфиопии. Читать далее

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(Отчетность Джулии Паравичини) Под редакцией Джорджа Ополуца и Эндрю Которна

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