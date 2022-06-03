ООН ведет «критические» переговоры с Россией о запрете украинских портов

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) заявила, что блокировка украинских портов будет иметь серьезные последствия.

Женева:

В пятницу ООН заявила, что ведет серьезные переговоры с Россией о блокировании украинских портов и высвобождении десятков тысяч тонн зерна для предотвращения глобального продовольственного кризиса.

Спустя сто дней после вторжения России в Украину Амин Авад, кризисный координатор ООН в раздираемой войной стране, подчеркнул высокую роль «очень, очень сложных» переговоров в выходе из тупика.

Суда с зерном были перехвачены в Украине, которая до февраля считалась ведущим мировым экспортером кукурузы, пшеницы и семян подсолнечника, накормив в прошлом году 400 миллионов человек во всем мире.

Авад сообщил журналистам в Женеве по видеосвязи, что переговоры проходят под председательством помощника президента ООН Мартина Гриффита и главы Агентства ООН по торговле и развитию Ребекки Джинспан.

ООН предупредила, что африканские страны, особенно те, которые импортируют более половины своей потребляемой пшеницы из Украины и России, сталкиваются с «беспрецедентным» кризисом, вызванным конфликтом.

Цены на продукты питания в Африке уже выросли после Арабской весны 2011 года и голодных беспорядков 2008 года.

Путин заявил, что Москва готова искать способы отгрузки зерна, застрявшего в украинских портах, но потребовал снятия западных санкций.

Но Авад сказал, что Россия находится под давлением со стороны некоторых своих союзников.

«Между Москвой и другими странами много воланов, и они обеспокоены», — сказал он.

В пятницу президент России Владимир Путин встретился с президентом Африканского союза, президентом Сенегала Маки Роудом в его черноморской резиденции в Сочи.

В начале этих переговоров он сказал Салу Путину «знать», что африканские страны стали «жертвами» конфликта на Украине.

Серебряная пуля

Авад сказал, что у России есть «союзы на юге», и подчеркнул, что некоторые пострадавшие страны могут помочь изменить ситуацию.

«Я уверен, что что-то можно дать, что-то можно сделать», — сказал он, добавив, что «надежда может увидеть улучшение».

Но он подчеркнул, что переговоры были «слишком сложными» и «идут по нескольким направлениям».

Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что блокировка портов будет иметь серьезные последствия.

«Порты Черного моря — это серебряная пуля в предотвращении глобального голода и глобального голода», — заявил журналистам Мэтью Холлингворт, координатор ВПП по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Он сказал, что пока предпринимаются усилия по открытию портов, ООН и другие рассматривают другие варианты получения столь необходимого зерна из Украины автомобильным, железнодорожным транспортом или через порты в соседних странах.

Однако такие варианты будут означать «сброс 1-1,5 млн тонн», что, хотя может показаться много, «ничего, что эта страна сбрасывала пять миллионов тонн в месяц до этой войны», сказал он.

Авад согласился, указав на ограничения проблем перевозки зерна грузовиком или поездом.

«Это действительно должно быть морское движение, чтобы поддерживать от 50 до 60 миллионов тонн продовольствия», — сказал он.

(За исключением названия, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и не публиковалась в синдикате.)