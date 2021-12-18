Организация Объединенных Наций официально подтвердила самую высокую температуру, когда-либо зарегистрированную в Арктике. 20 июня 2020 года в сибирском городе Верхоянск температура достигла 100,4 градуса по Фаренгейту.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Петтери Таалас сказал: статус Вторник.

С 1885 года в российском городе, расположенном примерно в 70 милях к северу от Полярного круга, регистрируются температуры. Рекордная жара в июне 2020 года побудила Всемирную метеорологическую организацию создать климатическую категорию для экстремальных погодных явлений на полюсах: «Температура была зарегистрирована на 66,5 градуса или к северу от полярного круга «, — говорится в отчете Скотта Ньюмана. энергетический ядерный реактор. Показания были сняты во время продолжительной жары, когда в регионе были температуры на 50 градусов по Фаренгейту выше нормы.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, температура была «более благоприятной для Средиземного моря, чем для Арктики». Он сказал в текущей ситуации. Организация также отметила, что сильная жара была основным фактором «разжигания разрушительных пожаров, которые привели к массовой потере морского льда и сыграли ключевую роль в 2020 году как одном из самых теплых лет за всю историю наблюдений».

Лесные пожары в Сибири уничтожили более 46 миллионов акров российских лесов в 2021 году, сообщает Бен Тернер для Живая наука. Северный полюс Нагревается вдвое быстрее как средний мировой показатель, что приводит к быстрому таянию вечной мерзлоты и вечной мерзлоты и возгоранию «зомби пожары Из торфа, богатого углеродом. Во время аномальной жары 2020 года Лесные пожары в Сибири Он выбросил в атмосферу больше углекислого газа, чем любой предыдущий зарегистрированный пожарный сезон.

Показания в Верхоянске были лишь одним из нескольких высоких температур, зарегистрированных в 2020 и 2021 годах, которые организация работает над проверкой. Эти рекордные температуры включают значение 129,9 градусов по Фаренгейту в Долине Смерти, Калифорния, и рекордные 119,8 градусов по Фаренгейту, зафиксированные на острове Сицилия в Италии.

Исследователи пришли к выводу, что аномальное тепло в регионе и рекордные температуры были бы почти невозможны без изменения климата, вызванного деятельностью человека. Вашингтон ПостКаша Патель. Изменение климата увеличило вероятность аномальной жары с января по июнь как минимум в 600 раз.

сказал Блэр Трюин из Австралийского бюро метеорологии и член группы оценки в статус.