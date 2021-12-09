ООН приостанавливает раздачу продуктов питания в двух городах Эфиопии после грабежей

Эфиопская женщина, бежавшая от боевых действий в районе Тыграй, держит своего ребенка под знаменем Всемирной продовольственной программы в деревне Хамидия на границе между Суданом и Эфиопией в восточной части штата Кассала, Судан, 15 декабря 2020 г. REUTERS / Mohamed Noureddin Abdullah / File Photo

Организация Объединенных Наций заявила, что Мировая продовольственная программа прекратила раздачу продуктов питания в городах Комболча и Дизи после того, как были разграблены припасы, которые персонал не мог остановить из-за запугивания, в том числе под прицелом. Среда.

Представитель ООН Стефан Дужаррик заявил, что большое количество гуманитарных продовольственных товаров, в том числе для детей, страдающих от недоедания, было украдено и разграблено в Комболче в регионе Амхара.

«В последние дни мелкие кражи продуктов питания переросли в массовые разграбления складов в Комболче силами Тиграяна и некоторыми членами местного населения», — сказал Дуджаррик репортерам.

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«Такое преследование гуманитарного персонала со стороны вооруженных сил недопустимо. Оно подрывает способность Организации Объединенных Наций и всех наших гуманитарных партнеров оказывать помощь, когда она больше всего необходима», — добавил он.

Официальный представитель правительства Legisi Tulu и официальный представитель вооруженных сил полковник Гитнет Адан не сразу ответили на запросы о комментариях.

Дуджаррик сказал, что грабежи и запугивание усугубят недоедание и продлят отсутствие продовольственной безопасности в северной Эфиопии, где, по оценкам, 9,4 миллиона человек в регионах Тыграй, Амхара и Афар нуждаются в элементарной продовольственной помощи.

Дуджаррик сказал, что на этой неделе три грузовика ВПП, использованные в гуманитарных операциях в Амхаре, были захвачены военнослужащими и использовались в своих целях. Он призвал все стороны конфликта уважать и защищать гуманитарный персонал.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что гуманитарная катастрофа на севере Эфиопии остается «абсолютным приоритетом» для Соединенных Штатов. Прайс неоднократно призывал стороны вступить в переговоры для прекращения конфликта.

«С одной стороны, мы воодушевлены, но с другой стороны, у нас есть набор палочек», — сказал Прайс, имея в виду карательные меры, которые могут быть применены, такие как санкции, введенные против эритрейской армии в прошлом месяце. Подробнее

В результате продолжавшейся год войны между федеральным правительством и руководством региона Северный Тыграй погибли тысячи мирных жителей и миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.

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(Репортаж Дафны Псалидакис и Саймона Льюиса) Дополнительный репортаж Мэгги Вик в Найроби; Редакция Уильяма Маклина, Лизы Шумейкер и Гранта МакКолла.

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