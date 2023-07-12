ООН просит Путина продлить сделку по зерну Черного моря в обмен на доступ к SWIFT

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 12 июля (Рейтер) — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину продлить соглашение, разрешающее безопасный экспорт черноморского зерна из Украины, в обмен на слияние дочерней компании Россельхозбанка со SWIFT. Международная платежная система, сообщили источники Reuters.

Россия пригрозила отказаться от зерновой сделки, срок действия которой истекает в понедельник, поскольку многие ее просьбы об отправке собственного зерна и удобрений за границу не были удовлетворены. Два последних корабля, идущих по Черноморскому договору, в настоящее время досрочно загружают груз в порту Одесса, Украина.

Основное требование Москвы — повторное подключение российского сельскохозяйственного банка «Россельхозбанк» к международной платежной сети SWIFT. В июне 2022 года он был отключен ЕС из-за вторжения России в Украину. Представитель ЕС заявил в мае, что ЕС не рассматривает вопрос об оказании помощи российским банкам.

Тем не менее, ЕС рассматривает возможность подключения дочерней компании Россельхозбанка к системе SWIFT, чтобы специально разрешить сделки с зерном и удобрениями, сообщили Рейтер в среду три источника, знакомых с обсуждением. Европейская комиссия не сразу ответила на запрос о комментарии.

Гутерриш предложил Путину, чтобы Россия разрешила сделку по черноморскому зерну на несколько месяцев, что дало бы ЕС время для подключения дочерней компании Росэлкосбанка к SWIFT, сообщили Reuters два источника, знакомых с обсуждением.

Во вторник Гутерриш направил Путину письмо, в котором предложил пути дальнейшего облегчения российского экспорта продовольствия и удобрений и обеспечения экспорта украинского зерна из Черного моря, заявил в среду представитель ООН.

«Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает ключевую обеспокоенность Российской Федерации, и в то же время разрешить продолжение потока украинского зерна через Черное море», — заявил журналистам официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Он не предоставил дополнительных подробностей по этому предложению, но сказал, что Гутерриш связался со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и готов к дальнейшему обсуждению своего предложения с Россией.

Представитель Кремля не сразу ответил на запрос о комментарии.

В июле 2022 года Организация Объединенных Наций и Турция присоединились к Черноморской зерновой инициативе вместе с Россией и Украиной, чтобы облегчить глобальный продовольственный кризис, усугубленный вторжением Москвы и блокадой украинских портов.

Чтобы убедить Россию согласиться с Черноморским договором, был подписан трехлетний меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым официальные лица ООН согласились помочь экспортировать российские продукты питания и удобрения на внешние рынки.

Хотя российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под санкции Запада, введенные после вторжения в Украину, Москва заявляет, что ограничения на платежи, логистику и страхование препятствуют экспорту.

В качестве решения проблемы отсутствия доступа к SWIFT официальные лица ООН обратились к американскому банку JPMorgan Chase & Co JPM.N с просьбой начать обработку некоторых платежей за экспорт российского зерна с обязательствами правительства США.

Организация Объединенных Наций работает с Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк) над созданием платформы для обработки транзакций по экспорту российского зерна и удобрений в Африку, сообщил Рейтер в прошлом месяце высокопоставленный торговый представитель ООН.

Отчет Майкла Николса; Монтаж: Канишка Сингх, Марк Генрих и Дайан Крофт

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