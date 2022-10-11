ООН публично отвергла призыв России к тайному референдуму по Украине

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 10 окт (Рейтер) — Генеральная ассамблея ООН проголосовала в понедельник за отклонение призыва России, состоящей из 193 членов, провести позднее на этой неделе тайное голосование по вопросу о том, осуждать ли действия Москвы по аннексии четырех частично оккупированных областей Украины.

Генеральная Ассамблея 107 голосами приняла решение провести публичное голосование, а не тайное голосование, по проекту резолюции, осуждающей «незаконный референдум» и «незаконную попытку слияния» в России. По словам дипломатов, голосование по резолюции состоится в среду или четверг.

Только 13 стран выступили против проведения в понедельник референдума по проекту резолюции, 39 воздержались, остальные, в том числе Россия и Китай, воздержались.

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Россия утверждала, что западное лоббирование «может быть более трудным, если позиция выражается публично». Во время встречи в понедельник посол России в ООН Василий Небензя поставил под сомнение давление Москвы с целью осудить его.

«Какое это имеет отношение к миру и безопасности или попыткам разрешить конфликты?» Непензия назвал это «еще одним шагом к сепаратизму и экспансионизму, чего, я уверен, не хочет большинство государств в этом зале».

После того как в понедельник Генеральная Ассамблея приняла решение провести референдум по проекту резолюции, Россия сразу же попыталась пересмотреть систему, но по большому счету потерпела неудачу.

Частично оккупированные области Украины — Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская — были аннексированы Москвой после проведения так называемых референдумов. Украина и союзники осудили голосование как незаконное и вынужденное.

Проект резолюции Генассамблеи ООН призывает государства не признавать действия России и подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций с логотипом ООН в Нью-Йорке в манхэттенском районе Нью-Йорка 1 марта 2022 года. REUTERS/Карло Аллегри/Фото из файла

«Кровавый след»

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал страны соблюдать принципы установленного Устава ООН.

«Когда российская делегация входит в Генассамблею, там следы крови, а зал наполнен запахом копченой человеческой плоти. Это то, что мы терпели в Сирии. Это то, что сегодня происходит в Украине», — сказал он. Общее собрание в понедельник.

Россия в понедельник обрушила дождь крылатых ракет на шумные украинские города в результате того, что США назвали «ужасными ударами», убивая мирных жителей и отключая электроэнергию и тепло в своих самых массовых авиаударах с начала войны за более чем семь месяцев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник призвал международное сообщество дать понять, что действия президента России Владимира Путина «абсолютно неприемлемы».

«Настало время высказаться за Украину, сейчас не время игнорировать, умиротворять или идти на компромисс под притязаниями на нейтралитет. На карту поставлены основополагающие принципы Устава ООН», — говорится в заявлении Блинкена.

В прошлом месяце Россия наложила вето на аналогичную резолюцию в Совете Безопасности, состоящем из 15 членов. Он пытается избавиться от международной изоляции после того, как почти три четверти членов Генеральной Ассамблеи осудили Москву и потребовали от нее вывести свои войска в течение недели после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Действия ООН отражают то, что произошло в 2014 году после аннексии Россией украинского Крыма. В Совете Безопасности Россия наложила вето на проект резолюции против референдума о статусе Крыма и призвала страны не ратифицировать его.

Генеральная Ассамблея проголосовала 100 за, 11 против и 58 голосов на официальном референдуме о признании референдума недействительным, при этом две дюжины стран воздержались.

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Отчет Майкла Николса; Под редакцией Алистера Белла и Розальбы О’Брайен

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