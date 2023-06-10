ООН сосредоточилась на улучшении российского экспорта в преддверии крайнего срока сделки по зерну

Автор Мишель Николс

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (Рейтер) — Организация Объединенных Наций помогла увеличить российский экспорт продовольствия и удобрений, обеспечив постоянный приток судов в ее порты и снизив фрахтовые и страховые ставки, после того как официальные лица ООН и России обсудили эти усилия, заявил представитель ООН. Пятница.

В пятницу глава торгового ведомства ООН Ребекка Гринспан встретилась с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым в Женеве, поскольку Москва угрожает выйти из сделки, разрешающей безопасный экспорт продуктов питания и удобрений из украинских портов Черного моря 17 июля, если для таких поставок возникнут препятствия. Он не удаляется.

Чтобы убедить Москву согласиться на соглашение, известное как «Черноморская зерновая инициатива», в котором ООН и Турция выступили при посредничестве в июле прошлого года, в то же время была заключена трехлетняя сделка, в соответствии с которой официальные лица ООН согласились помочь России самостоятельно. . Экспорт продуктов питания и удобрений.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что «последние месяцы показали ощутимый прогресс» в улучшении российского экспорта, но добавил, что «вызовы остаются, но мы не пожалеем усилий для преодоления всех оставшихся препятствий».

Хотя российский экспорт продуктов питания и удобрений не подпадает под санкции Запада, введенные после вторжения на Украину в феврале 2022 года, Москва заявляет, что ограничения на платежи, логистику и страхование препятствуют поставкам.

Посол России в Турции заявил в пятницу, что, хотя Москва продолжает переговоры с ООН по сделке по зерну в Черном море, нет причин продлевать ее после 17 июля, сообщает РИА.

По словам Дюжаррика, в ближайшие недели официальные лица ООН будут по-прежнему сосредоточены на попытках улучшить российский экспорт продуктов питания и удобрений до 17 июля.

«Организация Объединенных Наций по-прежнему твердо привержена делу обеспечения глобальной продовольственной безопасности, обеспечивая доступ основных продуктов питания и удобрений к глобальным рынкам и их доступность для всех», — сказал он.

(Отчетность агентства Reuters; редакция Марка Тревельяна, Кирстен Донован)