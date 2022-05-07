ООН спешит спасти мирных жителей Мариупольского завода | Новости, спорт, вакансии

Запорожье, Украина (AFP) – Организация Объединенных Наций в пятницу принялась спасать больше мирных жителей из туннелей под осажденным сталелитейным заводом в Мариуполе и в городе в целом, в то время как боевики, засевшие в растянувшемся комплексе, предприняли последний бой, чтобы предотвратить полноценную Москву. перенимать. от стратегического порта. Битва за последний оплот Украины в городе, превращенном в руины российским наступлением, выглядела отчаянной на фоне растущих слухов о том, что президент Владимир Путин хочет положить конец битве за Мариуполь, чтобы он мог принести победу российскому народу ко Дню Победы в понедельник. , крупнейший национальный праздник в русском календаре. Около 2000 украинских боевиков, по последним российским оценкам, укрылись в огромном лабиринте туннелей и бункеров под металлургическими заводами «Азовсталь» и неоднократно отказывались сдаваться. Украина заявила, что несколько сотен мирных жителей также оказались в ловушке там, и опасения за их безопасность усилились по мере усиления боевых действий в последние дни. В четверг официальные лица заявили, что Организация Объединенных Наций предпринимает третью попытку эвакуировать граждан со станции и города. Но организация не раскрыла в пятницу никаких новых подробностей об операции. Пока он длился, он был таким же тихим, как и его предшественники. Катерина Прокопенко, чей муж Денис Прокопенко руководит войсками полка «Азов» внутри завода, обратилась с отчаянной мольбой о спасении полка, заявив, что они готовы отправиться в третью страну ждать войны, но никогда не сдадутся. России, потому что это означало «Ликвидация, заключение, пытки и лагеря смерти».

Если ничего не будет сделано для их спасения, ее муж и его люди «Стой до конца, не сдаваясь» Она рассказала Associated Press по телефону в пятницу, когда она и родственники некоторых других членов когорты вылетели из Италии в Польшу.

«Нам просто нужно спасти жизнь каждому», Она сказала. Могут пройти дни, чтобы увидеть, увенчались ли успехом последние усилия ООН, поскольку людям, бегущим из Мариуполя, обычно приходится проходить через спорные районы и многочисленные контрольно-пропускные пункты, прежде чем добраться до относительно безопасного контролируемого Украиной города Запорожье, расположенного примерно в 140 км. 230 километров) на северо-запад. Где многие встречались.



Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, заявил в пятницу в приложении для обмена сообщениями Telegram, что еще один «Сложная операция по эвакуации людей из Мариуполя и Азовстали» И что почти 500 мирных жителей были спасены. Предыдущие эвакуации, согласованные Организацией Объединенных Наций и Красным Крестом, привели к эвакуации почти 500 человек с сталелитейного завода и других районов Мариуполя. Неясно, говорит ли Ермак, что с тех пор было спасено больше людей. Некоторые эвакуированные с фабрики рассказали AP об ужасах пребывания в окружении смерти в гниющем подземном укрытии с небольшим количеством еды и воды и угасающей надеждой. Некоторые говорили, что чувствуют себя виноватыми за то, что оставили других позади.

«Люди буквально гниют, как наши куртки». Об этом сообщил 31-летний Сергей Кузьменко, сбежавший с женой, 8-летней дочерью и еще четырьмя людьми из своего укрытия, где осталось еще 30 человек. «Они отчаянно нуждаются в нашей помощи. Мы должны вытащить их».

В пятницу боевики, защищающие фабрику, сообщили в Telegram, что российские силы обстреляли эвакуационную машину на территории фабрики. Они сказали, что машина направлялась к мирным жителям, когда она попала под обстрел, в результате чего один солдат погиб и шестеро были ранены. Москва не сразу признала возобновление боевых действий там в пятницу. Накануне Дня «Д», знаменующего победу Советского Союза над нацистской Германией, муниципальные рабочие и волонтеры очистили то, что осталось от Мариуполя, города, который теперь находится под контролем России, за исключением сталелитейного завода. Бульдозеры расчищали завалы, а люди подметали улицы — на фоне выдолбленных бомбежками зданий. Рабочие отремонтировали модель военного корабля, а на электрических столбах были подняты российские флаги. Падение Мариуполя лишило бы Украину жизненно важного порта, позволило бы России установить сухопутный коридор в Крым, который она захватила у Украины в 2014 году, и высвободить силы для боевых действий в другом месте на Донбассе, восточном промышленном регионе, где живет Кремль. Теперь он говорит о своей главной цели. Его захват также имеет символическое значение, поскольку город был ареной самых тяжелых страданий войны и удивительно ожесточенного сопротивления.



Пока станцию ​​бомбили, российские войска изо всех сил пытались добиться значительных успехов в других местах после 10 недель опустошительной войны, в результате которой погибли тысячи людей, миллионы были вынуждены бежать из страны и сровнены с землей города. Генеральный штаб украинской армии заявил в пятницу, что ее силы отразили 11 обстрелов в Донбассе и уничтожили танки и бронетехнику, что еще больше помешало реализации амбиций Путина после его неудачной попытки захватить Киев. Россия не предоставила немедленного подтверждения этих потерь. Тем временем министр обороны Украины генерал Валерий Залогий заявил в четверг, что контратака может начаться для оттеснения российских войск от Харькова и Изюма — ключевых городов российской кампании на Донбассе, где поддерживаемые Москвой сепаратисты уже восемь лет ведут бои с украинскими войсками. годы. В последние дни украинские бойцы уже вели российские войска в 40 км к востоку от Харькова. По оценке Вашингтонского института, цель может состоять в том, чтобы вывести российские войска из зоны действия артиллерийского огня в городе, по которому был нанесен удар, а также заставить Москву отвлечь силы из других районов на линии фронта. Изучите войну в четверг. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские силы только делают «слипание» Прогресс в Донбассе. Министерство обороны Великобритании заявило, что России может быть трудно реализовать свой план в Донбассе, отчасти потому, что она увязла в болоте в Мариуполе. Заводской бой «Это произошло за счет личного состава, техники и боеприпасов в Россию», Он сказал. «Пока украинское сопротивление продолжается в Авузстали, российские потери будут продолжать расти и мешать их оперативным планам на юге Донбасса».

Русские разрушили большую часть Мариуполя, в котором до войны проживало более 400 000 человек, и в результате двухмесячной осады 100 000 мирных жителей остались без еды, воды, электричества и отопления. Гражданские лица, укрывавшиеся внутри фабрики, возможно, пострадали больше — месяцами блуждали под землей, не видя дневного света. На вопрос, скоро ли Россия возьмет под полный контроль Мариуполь, президент Украины Владимир Зеленский ответил: «Мариополь никогда не падет. Я не говорю о чемпионате или чем-то еще».

«Я уже опустошен» Об этом он заявил во время встречи в аналитическом центре Chatham House в Лондоне. Он также сказал, что по-прежнему открыт для переговоров с Россией, но повторил, что Москва должна вывести свои войска. Антон Геращенко, советник Министерства внутренних дел Украины, сказал, что русские смогли попасть на завод в среду с помощью электрика, который знает схему завода и показал им подземные туннели. Кремль отрицал, что его силы штурмовали объект, а Россия обвинила боевиков в том, что они препятствуют выходу мирных жителей. ___ Более ранняя версия этой истории была исправлена, чтобы сказать, что не было ясно, была ли эвакуирована с завода новая партия гражданских лиц. ___ сообщил Gambrell из Львова, Украина. Журналисты Ассошиэйтед Пресс Триша Томас в Риме, Висика Фиш в Запорожье, Ина Вареница и Дэвид Китон в Киеве, Юрасс Карманов во Львове, Мстислав Чернов в Харькове, Лолита С. Бальдур в Вашингтоне и сотрудники AP по всему миру внесли свой вклад в этот отчет. ___ Следите за новостями Ассошиэйтед Пресс о войне в Украине: https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Сегодняшние последние новости и многое другое в вашем почтовом ящике



