ООН стремится экспортировать «застрявшие» российские удобрения до истечения срока для черноморского зерна

Всемирная организация уделяет первоочередное внимание усилиям по экспорту застрявших российских удобрений из европейских портов и надеется на прогресс до истечения крайнего срока для возобновления сделки по черноморскому зерну в этом месяце, заявил в четверг высокопоставленный представитель Организации Объединенных Наций.

Москва в среду возобновила свое участие в Черноморской зерновой инициативе при посредничестве ООН после четырехдневной приостановки, ослабив давление на цены на продовольствие и рассеяв опасения по поводу возобновления глобального продовольственного кризиса. Но Россия не предложила свою поддержку для возобновления сделки после истечения срока ее действия 19 ноября и призывает Организацию Объединенных Наций помочь в реализации частей сделки, направленных на облегчение российского экспорта продуктов питания и удобрений.

«Мы постараемся добиться значительного прогресса в этом направлении до установленного срока», — заявила журналистам в Женеве генеральный секретарь Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен. «Мы верим… что мы сможем облегчить боль в этом отношении, и одним из таких показателей прогресса будет то, что с помощью Всемирной продовольственной программы мы сможем отправить некоторые удобрения, которые застряли в некоторых европейских портах, » она сказала.

Всемирная продовольственная программа ООН подтвердила агентству Рейтер, что готова помочь отправить первые 20 000 тонн российских удобрений в Малави. Западные санкции в ответ на вторжение Москвы в Украину прямо не нацелены на российские продукты питания и удобрения, но, тем не менее, усложняют доставку из-за их влияния на финансы, логистику и страхование.

Гринспен признал, что устранение препятствий было «сложным». «Мы вместе дали понять, и мы работаем с Европейским союзом, Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, чтобы решить эти проблемы. И я думаю, что мы добиваемся прогресса, (но) не весь прогресс, который я хотел бы смотри сейчас, — сказала она. . И она предупредила о кризисе «наличия продовольствия» в следующем году, если фермеры не получат удобрения до окончания посевной.

В целом она оптимистично отнеслась к возобновлению сделки по Черному морю, сославшись на широкую поддержку ее со стороны всех стран. «Это дает мне надежду, что стороны будут ответственными и продлят (сделку) и расширят ее».

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