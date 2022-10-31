ООН, Турция и Украина продвигают сделку по черноморскому зерну, несмотря на выход России

Павел Политюк и Мишель Николс

Киев/НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Организация Объединенных Наций, Турция и Украина продвинулись вперед по сделке по черноморскому зерну и в понедельник согласовали план транзита для 16 судов, несмотря на выход России из соглашения, разрешающего экспорт. Украинская сельскохозяйственная продукция на мировые рынки.

Россия напала на Украину. 24 февраля он в субботу приостановил свою роль в Черноморском соглашении «на неопределенный срок», прервав поставки одного из крупнейших в мире экспортеров зерна, поскольку заявил, что не может «гарантировать безопасность гражданских судов», следующих по соглашению после нападение на его флот в море.

Этот шаг вызвал возмущение со стороны Украины, НАТО, Европейского Союза и Соединенных Штатов, в то время как Организация Объединенных Наций и Турция, главные посредники июльского соглашения, в воскресенье попытались спасти его.

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш заявил, что он глубоко обеспокоен действиями России, и отложил зарубежную поездку, чтобы попытаться оживить соглашение, призванное облегчить глобальный продовольственный кризис.

По словам аналитиков, после действий России фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили в понедельник более чем на 5 процентов, при этом Россия и Украина входят в число крупнейших экспортеров пшеницы в мире.[GRA/]

С июля экспортировано более 9,5 млн тонн кукурузы, пшеницы, продуктов подсолнечника, ячменя, рапса и сои. В соответствии с соглашением Совместный координационный центр (СКЦ), состоящий из представителей ООН, Турции, России и Украины, утверждает движение судов и инспекцию судов.

Через гуманитарный морской коридор, установленный в воскресенье, суда не проходили. Но в заявлении Организации Объединенных Наций говорится, что она согласовала с Украиной и Турцией план перевозки 16 кораблей в понедельник, 12 из них отправлены и 4 прибывают.

Она сказала, что российские официальные лица в Совместном координационном центре были проинформированы о плане, а также о намерении проинспектировать 40 иностранных судов в понедельник, и отметила, что «все участники координируют свои действия с военными и другими соответствующими органами для обеспечения безопасного прохода через торговые суда.» По договору.

История продолжается

В своем заявлении ООН сообщила, что в ходе воскресного заседания делегаций по зерновой сделке российские официальные лица заявили, что Москва продолжит диалог с ООН и турецкой делегацией по насущным вопросам.

Но российской реакции на транзитный план понедельника не последовало.

Министерство обороны Турции заявило, что министр обороны Турции Хулуси Акар связывался со своими российскими и украинскими коллегами, чтобы попытаться спасти соглашение, и попросил стороны избегать любых провокаций.

НАТО и Евросоюз призвали Россию пересмотреть свое решение. Президент США Джо Байден в субботу назвал действия России «чисто возмутительными» и заявил, что они увеличат голод. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в использовании продовольствия в качестве оружия.

Посол России в Вашингтоне ответил в воскресенье, назвав ответ США «возмутительным» и дав ложные заверения относительно действий Москвы.

предыдущая ошибка»

Министерство обороны России заявило, что Украина заранее атаковала Черноморский флот недалеко от Севастополя с помощью 16 беспилотников, и что «специалисты» ВМС Великобритании помогли скоординировать так называемую террористическую атаку. Великобритания отвергла это утверждение. Россия заявила, что отразила нападение, но целевые корабли были задействованы для обеспечения прохода зерна из украинских портов на Черном море.

Украина не подтвердила и не опровергла ответственность за нападение. Украинские военные указали, что ответственность за взрывы могли нести сами россияне.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва использовала взрывы в 220 км от зерновой дороги как «ложный предлог» для затяжного переезда.

В субботу глава администрации президента Владимира Зеленского обвинил Россию в том, что она выдумала нападения на ее частные объекты.

Украина часто обвиняет Россию в использовании Черноморского флота для запуска крылатых ракет по украинским гражданским объектам. Это обвинение поддерживают некоторые военные аналитики, которые говорят, что флот делает флот законной военной целью.

В последнее время в российском вторжении преобладали украинская контратака, а также российские беспилотники и ракетные атаки, которые уничтожили более 30% генерирующих мощностей Украины и поразили населенные пункты. Каждая сторона обвиняла другую в подготовке взрыва радиоактивных бомб.

Заместитель постпреда ООН Дмитрий Полянский написал в Twitter, что Россия попросила Совет Безопасности ООН собраться в понедельник для обсуждения теракта в Севастополе.

Корабли заблокированы

Сделка по зерну вернула поставки из Украины, что позволило продавать на мировых рынках до довоенного уровня в 5 миллионов метрических тонн, экспортируемых из Украины каждый месяц.

Но до истечения срока его действия 19 ноября Россия заявила о серьезных проблемах с ним, а Украина пожаловалась, что Москва не позволила почти 200 судам забрать партии зерна.

Сделка гарантировала безопасный вход и выход из Одессы и двух других украинских портов.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в желании эскалации кризиса, заявив, что 218 судов заблокированы и ждут, чтобы либо доставить продовольствие, либо зайти в украинские порты.

Судно с 30 000 тонн пшеницы, зафрахтованное Продовольственной программой ООН и предназначенное для реагирования на чрезвычайные ситуации на Африканском Роге, было среди судов возле трех украинских портов, по данным ООН.

«Мы готовы спустить этот корабль в море, — сказал он, — но, как и другие корабли с сельскохозяйственной продукцией, ему пришлось подождать, — потому что Россия вымогает голодом мир».

(Отчетность офисов Reuters, Рона Бобски, Павла Политюка, Мишель Николс; текст Хумира Памук; редактирование Дайан Крафт)