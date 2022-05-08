Опасались тяжелых жертв после взрыва школьного приюта на Украине

Мирные жители, эвакуированные с мариупольского меткомбината «Азовсталь», прибывают в пункт временного размещения в селе Бизимены, Украина, 6 мая. (Александр Ермоченко/Reuters)

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук Она сказала С металлургического завода в Азовстали были эвакуированы «все женщины, дети и старики».

«Распоряжение президента выполнено», — сказала она. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена».

В кратком интервью CNN с завода «Азовсталь» в субботу вечером по местному времени один из украинских защитников комплекса сказал, что эвакуация мирных жителей прошла без происшествий.

Такие комментарии сделал Михайло Вершинин, начальник мариупольского патруля полиции. Он не сообщил подробностей о количестве тех, кто смог уехать.

Отдельно в Генштабе ВСУ заявили, что российские силы продолжают окружать украинские войска внутри завода и при проведении наступательных операций применяют артиллерийский и танковый огонь.

Что говорит Россия: Высокопоставленный российский чиновник согласился завершить эвакуацию мирных жителей с металлургического комбината «Азовсталь».

Генерал-полковник Михаил Мизинцев, глава Российского национального центра управления обороной, заявил, что Россия эвакуировала в общей сложности 51 мирного жителя с «Азовстали» в сотрудничестве с ООН и Красным Крестом с 5 мая. В субботу эвакуировали одного человека.

Российская версия, опубликованная государственным информационным агентством ТАСС, похоже, совпадает с версией украинского правительства.

Общее число эвакуированных, составляющее 51 человек, значительно ниже предыдущих оценок числа мирных жителей, которые все еще находятся в ловушке на «Азовстали». По состоянию на утро субботы по местному времени считалось, что более 100 мирных жителей, в том числе дети, все еще находились в ловушке внутри обширного комплекса, а также несколько сотен солдат, многие из которых были ранены. Неизвестно, сколько мужчин, помимо украинских солдат, все еще может находиться в разросшемся комплексе.

Один из украинских военных, оставшихся в «Азовстали», Сергей Волина, Опубликовано на Facebook Поздно вечером в субботу по местному времени: «Похоже, я нахожусь в адском реалити-шоу, где мы сражаемся за жизнь, используя любую возможность, чтобы спастись, а весь мир просто смотрит забавную историю!» Он сказал.

«Это настоящая жизнь! Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть — все это реально!» он написал.

Волина заявила, что надеялась на чудо от «высших сил» и что «это адское реалити-шоу закончится».

«Время идет, время — наша жизнь!» Он закончил.