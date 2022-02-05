Опасения по поводу «значительного ущерба» от циклона «Пацирай», обрушившегося на Мадагаскар | Новости погоды

Когда циклон Patcirai обрушился на Мадагаскар, прогнозировалось, что скорость ветра превысит 200 километров в час (124 мили в час).

Циклон Батсирай обрушился на восточный регион Мадагаскара в субботу с сильным ветром и проливным дождем, это второй шторм, обрушившийся на островное государство за несколько недель.

Пацирай вышел на берег в районе Манангари, в 530 км (310 миль) к юго-востоку от столицы Антананариву, на фоне предупреждений о «значительном ущербе».

«Я могу подтвердить, что Пацирай попал в Манангари около 20:00 (17:00 по Гринвичу) по местному времени», — сказал AFP метеоролог Ловандини Ратовохарисва, но не сообщил никаких подробностей.

До прихода шторма собралась толпа, и ожидалось, что скорость ветра превысит 200 км/ч (124 мили в час), поскольку он все еще восстанавливался после смертельного тропического шторма «Анна» в конце января.

Ожидается, что очаг шторма пересечет центр острова за ночь до воскресенья, а к понедельнику покинет его западные берега.

По данным Meteo-France, скорость ветра может достигать «более 200 или даже 250 км/ч… в точке удара», а волны могут достигать 15 метров (50 футов).

Организация Объединенных Наций заявила, что усилила свою готовность с агентствами по оказанию помощи, приведя в боевую готовность спасательные самолеты и накопив гуманитарные грузы.

Представитель УКГВ Йенс Лаерке заявил журналистам в Женеве в пятницу, что воздействие Пацири на Мадагаскар, как ожидается, будет «значительным».

В конце января от Анны пострадало не менее 131 000 человек на Мадагаскаре. По меньшей мере 58 человек погибли, большинство из них в столице Антананариву. Шторм также обрушился на Малави, Мозамбик и Зимбабве, в результате чего погибли десятки человек.

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций сослалась на оценки национальных властей, согласно которым около 595 000 человек могут подвергнуться риску непосредственного воздействия Батсирай, а еще 150 000 человек могут быть перемещены в результате оползней и новых наводнений.

«Мы очень нервничаем», — сказала журналистам Паскуалина де Серио, возглавляющая Всемирную продовольственную программу на Мадагаскаре, по видеосвязи с острова в Индийском океане.

Поисково-спасательные группы на острове были приведены в боевую готовность, а жители укрепили свои дома.

Царведи Бен Али, 23-летний торговец углем, сидя на крыше своего дома, прихватил с крыши листы гофрированного железа с большими мешками с грязью.

«Ветер будет очень сильным. Вот почему мы укрепляем крыши», — сказал он AFP.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что ураган так или иначе представляет угрозу как минимум для 4,4 миллиона человек.