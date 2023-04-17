Economy

Опасения по поводу кражи данных у компании BBC, занимающейся сбором лицензионных сборов, после того, как российские хакеры опубликовали тайник с документами

17 апреля, 2023
Marfa Fedoroa

Одна из крупнейших британских аутсорсинговых фирм сегодня вечером боролась за то, не были ли конфиденциальные данные украдены из ее систем после того, как русскоязычная кибер-банда разместила в сети кучу документов.

Capita, которая владеет контрактами в государственном секторе на миллиарды фунтов стерлингов, включая взимание лицензионных сборов с BBC, заявила, что «не может подтвердить», были ли файлы, размещенные в Интернете, из ее систем.

Информация, размещенная в темной сети, включала материалы для проверки, касающиеся учителей в школах Шеффилда, и то, что, по-видимому, было банковскими реквизитами поставщиков консультационного подразделения Capita по атомной энергии.

Документы, о которых впервые сообщила The Sunday Times, были опубликованы русскоязычной бандой Black Pasta, которая утверждает, что украла информацию у Capita в ходе недавней кибератаки.

И Кабинет министров, и Национальный центр кибербезопасности (NCSC) координируют атаку с Capita.

Капита была потрясена после аварии, выведшей из строя ее системы более двух недель назад.

Первоначально компания указала, что в ходе атаки не было украдено никаких данных, и заявила, что хакеры просто вывели из строя ее компьютерные системы.

Как правило, русскоязычные банды вымогателей, такие как Black Basta, крадут большие объемы данных, а затем загружают образцы в блоги темной сети, вынуждая компании-жертвы платить за их удаление.

Capita — одна из крупнейших британских аутсорсинговых компаний с государственными контрактами на сумму около 6,5 млрд фунтов стерлингов.

Работа включает в себя обучение офицеров атомных подводных лодок Королевского флота на береговых симуляторах атомных лодок и управление значительной частью ИТ-служб NHS.

Он также имеет контракт на сумму 456 миллионов фунтов стерлингов на сбор и обеспечение соблюдения лицензионных сборов BBC Television и управляет набором военнослужащих для Министерства обороны.

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Представитель Capita сказал: «Мы продолжаем тесно сотрудничать со специалистами-консультантами и судебно-медицинскими экспертами в расследовании инцидента.

«Наши расследования еще не смогли подтвердить какие-либо доказательства того, что данные клиентов, поставщиков или партнеров были скомпрометированы».

Представитель не назвал имена специалистов, с которыми были заключены контракты.

Представитель NCSC сказал: «Мы знаем об инциденте, затрагивающем Capita, и работаем с ними, чтобы полностью понять влияние на Великобританию».

Представитель правительства сказал: «Мы знаем о киберинциденте, затронувшем Capita, и поддерживаем постоянный контакт с компанией».

Источники в сфере кибербезопасности сообщили, что данные на веб-сайте Black Basta, по-видимому, были размещены в Интернете в виде черновика сообщения в блоге, доступного только тем, у кого есть ссылка.

Capita сообщила об инциденте в Управление комиссара по информации, которое имеет право оштрафовать компанию на 4% от ее годового оборота.

Документы, размещенные в Интернете, включают документы проверки учителей из двух начальных школ в Шеффилде.

Стало известно, что прошлой ночью Совет Шеффилда срочно расследовал дело.

Понятно, что Capita не предупреждала лиц, чьи паспорта и водительские права были размещены в Интернете киберпреступниками.

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