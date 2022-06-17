Опасения по поводу ядерной программы Ирана растут по мере того, как Тегеран роет новые туннели

Сделка, от которой отказался президент Дональд Трамп в 2018 году, ограничивает возможности Тегерана по установке новых центрифуг и вынуждает его вывозить из страны 97 процентов своего ядерного топлива. Отказ г-на Байдена от требования Ирана исключить Корпус стражей исламской революции из списка террористических организаций, наряду с притоком новых доходов в Тегеран в результате сегодняшних высоких цен на нефть, способствовали тупиковой ситуации в переговорах.

Теперь иранцы ищут новые точки давления, в том числе бурят горную электростанцию ​​возле Натанза. За последнюю неделю иранские власти изъяли 27 камер, которые дали инспекторам возможность взглянуть на производство топлива в Иране.

Решение отключить камеры, которые были установлены в рамках ядерной сделки, вызвало особую озабоченность у Рафаэля Гросси, генерального директора Международного агентства по атомной энергии, агентства ООН, ответственного за ядерные инспекции. Если бы камеры оставались закрытыми в течение нескольких недель и невозможно было бы отследить местонахождение ядерных материалов, сказал г-н Гросси на прошлой неделе, «я думаю, что это был бы смертельный удар» по надеждам на возрождение соглашения.

Но это гораздо больше, чем инспекционный спор. В глазах экспертов Тегеран достиг того момента, когда Роберт Литвак, много писавший об иранской программе в Международном центре ученых Вудро Вильсона в Вашингтоне, назвал это:Статус ядерного порога Его программа обогащения урана создает неотъемлемую возможность — страховку — для производства ядерного оружия», фактически не делая последнего шага.

«Действия Ирана в Натанзе усиливают давление на Соединенные Штаты с целью достижения нового соглашения, подчеркивая опасность ядерного прорыва, если дипломатия потерпит неудачу», — сказал он о строящейся станции.

Возникновение тоннельного комплекса у подножия горы

В течение десятилетий бесплодный участок земли недалеко от Натанза был центром ядерных усилий Ирана. Государство давно настаивает на том, что его подземный «опытный завод» занимается только производством ядерного топлива в мирных целях — производством атомной энергии. Доказательства, некоторые из которых Израиль украл со склада в Тегеране, говорят об обратном: у Ирана уже два десятилетия есть планы по созданию бомбы, если он решит, что это в его интересах.