Опасения России усиливаются: вторжение Путина раскрыто спутником, показывающим мост, построенный в Беларуси | наука | Новости

Изображения, опубликованные частной спутниковой компанией, показывают новую активность России в нескольких местах недалеко от Украины, что вызывает опасения по поводу неминуемой атаки. Американская компания Maxar Technologies объявила во вторник, что наблюдает значительную активность в Беларуси, Крыму и на западе России. Это включало значительное наращивание войск и ударных вертолетов, а также новое развертывание штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков.
Сообщается, что на одной из фотографий виден новый мост, строящийся через реку Припять, менее чем в четырех милях от белорусско-украинской границы.
Однако Sky News сообщил, что невозможно сказать, был ли мост установлен просто в рамках учений.
По словам американского аналитика Майкла Кауфмана, директора по российским исследованиям в американской охранной фирме CNA, похоже, что в Беларуси также строится новый полевой госпиталь.
Премьер-министр Борис Джонсон также признал полевой госпиталь в Беларуси после экстренной встречи, которую он провел с Коброй.
Джонсон отметил, что это наращивание может быть только «интерпретировано как готовность к вторжению».
Это произошло на фоне новостей о том, что президент России Владимир Путин направил до 7000 дополнительных военнослужащих к своей границе с Украиной, несмотря на его предыдущее заявление о выводе своих войск.
Официальный представитель США заявил, что утверждения России «ложны» и что на самом деле она увеличивает свое военное присутствие в регионе.
«Поэтому правительство России вчера заявило, что отводит свои войска от границы с Украиной», — сказал чиновник.
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«Это заявление привлекло большое внимание как здесь, так и во всем мире.
«Но теперь мы знаем, что это была ошибка».
Многие из этих военнослужащих прибыли за последние 24 часа, и начальник разведки британского министерства обороны генерал-лейтенант сэр Джим Хоккенхолл заявил, что в этом районе были замечены новые российские бронетранспортеры, вертолеты и полевой госпиталь.
В заявлении Maxar Technologies говорилось: «Важный новый вид деятельности включает в себя прибытие нескольких крупных групп войск и ударных вертолетов, новые развертывания штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков на передовых позициях, а также отбытие нескольких подразделений Сухопутных войск из гарнизонов, расположенных вместе с боевыми частями. Другой замечен в строю каравана.
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Максар обнаружил, что Москва разместила войска, военную технику и вертолеты в аэропорту Зябровка недалеко от белорусского города Гомеля, примерно в 15 милях от границы с Украиной.
На другой серии фотографий Максар показал еще один парк боевой группы в Ельне, Россия.
19 января на стоянке было полно военных подкреплений, но к воскресенью этих машин почти не осталось.
Джонсон обвинил Кремль в том, что он посылает «смешанные сигналы» после развертывания дополнительных войск у границы, несмотря на его заявление об уходе.
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Видеоклип, опубликованный Россией в среду, показал, что они отходят от границы после участия в военных учениях в южных и западных провинциях вблизи Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что перемещение войск не является доказательством вывода.
«Это самая большая концентрация войск в Европе со времен холодной войны», — сказал он.
Пока мы не видим никакой деэскалации на местах.
«Наоборот, кажется, что Россия продолжает наращивать вооруженные силы».
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