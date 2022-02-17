Опасения России усиливаются: вторжение Путина раскрыто спутником, показывающим мост, построенный в Беларуси | наука | Новости

Изображения, опубликованные частной спутниковой компанией, показывают новую активность России в нескольких местах недалеко от Украины, что вызывает опасения по поводу неминуемой атаки. Американская компания Maxar Technologies объявила во вторник, что наблюдает значительную активность в Беларуси, Крыму и на западе России. Это включало значительное наращивание войск и ударных вертолетов, а также новое развертывание штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков.

Сообщается, что на одной из фотографий виден новый мост, строящийся через реку Припять, менее чем в четырех милях от белорусско-украинской границы. Однако Sky News сообщил, что невозможно сказать, был ли мост установлен просто в рамках учений. По словам американского аналитика Майкла Кауфмана, директора по российским исследованиям в американской охранной фирме CNA, похоже, что в Беларуси также строится новый полевой госпиталь. Премьер-министр Борис Джонсон также признал полевой госпиталь в Беларуси после экстренной встречи, которую он провел с Коброй.

Джонсон отметил, что это наращивание может быть только «интерпретировано как готовность к вторжению». Это произошло на фоне новостей о том, что президент России Владимир Путин направил до 7000 дополнительных военнослужащих к своей границе с Украиной, несмотря на его предыдущее заявление о выводе своих войск. Официальный представитель США заявил, что утверждения России «ложны» и что на самом деле она увеличивает свое военное присутствие в регионе. «Поэтому правительство России вчера заявило, что отводит свои войска от границы с Украиной», — сказал чиновник. Читайте также: Вторжение России в Украину — «катастрофа» для путинской идеологии

«Это заявление привлекло большое внимание как здесь, так и во всем мире. «Но теперь мы знаем, что это была ошибка». Многие из этих военнослужащих прибыли за последние 24 часа, и начальник разведки британского министерства обороны генерал-лейтенант сэр Джим Хоккенхолл заявил, что в этом районе были замечены новые российские бронетранспортеры, вертолеты и полевой госпиталь. READ Недавно открытая Российская научная лаборатория ненадолго разрушила Международную космическую станцию В заявлении Maxar Technologies говорилось: «Важный новый вид деятельности включает в себя прибытие нескольких крупных групп войск и ударных вертолетов, новые развертывания штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков на передовых позициях, а также отбытие нескольких подразделений Сухопутных войск из гарнизонов, расположенных вместе с боевыми частями. Другой замечен в строю каравана. не пропусти:

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Максар обнаружил, что Москва разместила войска, военную технику и вертолеты в аэропорту Зябровка недалеко от белорусского города Гомеля, примерно в 15 милях от границы с Украиной. На другой серии фотографий Максар показал еще один парк боевой группы в Ельне, Россия. 19 января на стоянке было полно военных подкреплений, но к воскресенью этих машин почти не осталось. Джонсон обвинил Кремль в том, что он посылает «смешанные сигналы» после развертывания дополнительных войск у границы, несмотря на его заявление об уходе. Не пропустите: Макрон возмущен приближением замены Галилея в Великобритании

Видеоклип, опубликованный Россией в среду, показал, что они отходят от границы после участия в военных учениях в южных и западных провинциях вблизи Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что перемещение войск не является доказательством вывода. «Это самая большая концентрация войск в Европе со времен холодной войны», — сказал он. Пока мы не видим никакой деэскалации на местах. «Наоборот, кажется, что Россия продолжает наращивать вооруженные силы».