Опасения убить более 100 просителей убежища после затонувшего корабля у берегов Ливии | Ливия

По крайней мере, 120 соискателей убежища опасаются гибели после того, как их надувная лодка перевернулась в штормовых волнах у побережья. Ливия Пока они пытались добраться до Европы, говорят благотворительные организации и миграционное агентство ООН.

Благотворительная спасательная организация сообщила, что в четверг возле перевернувшегося корабля были замечены десятки тел, на борту которых находилось около 130 человек.

Согласно предварительной реконструкции событий, европейская гуманитарная группа SOS Méditerranée была предупреждена во вторник по горячей линии спасения Средиземноморья, управляемой волонтерами, о присутствии трех терпящих бедствие катеров в международных водах у берегов Ливии. Высота волн в этом районе достигала шести метров.

SOS Méditerranée, Ocean Viking, а также торговые суда направились в этот район и не нашли выживших, но не нашли, по крайней мере, 10 тел.

Сегодня, после часов поисков, сбылись наши худшие опасения. Луиза Альбра, координатор поисково-спасательных операций Ocean Viking, сказала:. Экипажу Ocean Viking пришлось стать свидетелем разрушительных последствий затопления резиновой лодки к северо-востоку от Триполи. Эта лодка потерпела бедствие с около 130 человек на борту в среду утром.

«Мы убиты горем. Мы думаем о потерянных душах и о семьях, которые, возможно, никогда не узнают, что случилось с их близкими».

Телефон-будильник сказал: «Людей можно было спасти, но все власти сознательно оставили их умирать в море».

Служба горячей линии утверждает, что 21 апреля находилась в контакте с терпящим бедствие судном более 10 часов, и неоднократно сообщала о своем местонахождении через GPS и о тяжелой ситуации европейским и ливийским властям и широкой общественности.

Однако она сказала, что все европейские власти отказались от обязанности координировать процесс поиска и вместо этого назвали ливийские власти «компетентными» органами.

«Однако ливийская береговая охрана отказалась начать или координировать спасательную операцию, в результате чего 130 человек за ночь оказались в бурном море», – добавила она.

«Отсутствие эффективной системы патрульной неоспоримо и неприемлемое» Флавио де ДжакомоОб этом сообщил в Twitter представитель Миграционного агентства ООН в Италии. «Вещи нужно изменить».

В среду Ocean Viking провел весь день в поисках другого корабля, на борту которого находилось около 40 человек, но безрезультатно.

После спасения тысяч людей от утопления в Средиземном море несколько спасательных катеров НПО застряли в итальянских портах после того, как власти приказали их конфисковать. Прокуратура Италии начала десятки расследований Против НПО в последние годы большинство из них впоследствии рассорилось.

В ходе совместного расследования с итальянским общественным радио, Ray News и газетой Doumani оно было опубликовано в прошлую пятницу: Смотрите документы Guardian От государственного прокурора в Трапани, Сицилия, который подробно описывает частные разговоры между как минимум тремя высокопоставленными ливийскими береговыми охранниками и итальянскими официальными лицами, демонстрируя безразличие лиц на ливийской стороне к тяжелому положению мигрантов и нормам международного права, а также их “нежелательному поведению”, которое якобы привел к гибели сотен мигрантов.

SOS Méditerranée сообщила, что в этом году в этой части моря погибло более 350 человек, и это не считая жертв четверга.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции заявили на прошлой неделе, что по меньшей мере 41 человек, включая ребенка, погиб после того, как лодка с африканскими мигрантами в Европу затонула у берегов Туниса.