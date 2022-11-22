опасения, что спор о косовско-сербских номерных знаках может привести к насилию | Косово

Ссора из-за автомобильных номеров в Косово грозит перерасти в открытые беспорядки и один из самых серьезных региональных кризисов за последние годы, с напряженностью между Сербия И ее прежний отколовшийся бойкот продолжает расти.

Европейский союз, США и НАТО выразили обеспокоенность после того, как в понедельник в Брюсселе на экстренных переговорах, длившихся более восьми часов, не удалось разрешить спор о планах Косово оштрафовать сербских жителей, которые отказываются сдать свои номера, выданные Белградом.

За несколько часов до крайнего срока в 7 утра, когда полиция должна была начать выписывать штраф в размере 150 евро (130 фунтов стерлингов), премьер-министр Косово Альбин Курти, Договорились во вторник отложили еще на 48 часов, заявив, что он «счастлив работать с Соединенными Штатами и Европейским Союзом», чтобы найти решение.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что обе стороны продемонстрировали «полное неуважение к своим международным обязательствам» и будут нести «полную ответственность за любую эскалацию насилия, которая может произойти на местах в последующие дни».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил озабоченность Вашингтона, призвав обе стороны пойти на «уступки, чтобы гарантировать, что мы не поставим под угрозу десятилетия с трудом завоеванного мира в и без того хрупком регионе».

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, все еще дислоцированный в Косово с 3700 миротворцами. Он сказал, что «разочарован Спор о номерных знаках решить не удалось», и он призвал к «практическим решениям», чтобы избежать эскалации.

Напряженность в отношениях между Белградом и Приштиной вспыхнула в последние недели, поскольку вопрос о номерных знаках стал предметом давнего спора о суверенитете, восходящего к официальному провозглашению независимости Косово в 2008 году.

В то время как Косово с населением 1,8 миллиона человек, в котором проживают албанцы, было признано примерно 100 странами и получило членство в нескольких международных организациях, Сербия и два ее основных союзника, Россия и Китай, отказываются сделать это.

Конституция Сербии определяет Косово как часть ее национальной территории, и многие из примерно 50 000 сербов на севере бывшей провинции остаются преданными Белграду, оказывая им значительную финансовую и политическую поддержку.

Местные жители примерно в дюжине сербских анклавов отвергают власть Приштины, вывешивают сербский флаг, используют ее валюту — и примерно 10 000 человек категорически отказываются заменить сербские номерные знаки до обретения независимости на номера новой Республики Косово.

Приштина приступила к реализации своего многоэтапного плана обмена, включающего предупреждения, штрафы и, наконец, запрет на движение по дорогам, 1 ноября, что вызвало ожесточенное сопротивление и массовые отставки косовских сербских полицейских, судей, прокуроров и других должностных лиц.

Президент Сербии Александр Вучич, которого Косово обвиняет в преднамеренном разжигании напряженности, предупредил об «аде на земле», если косовская полиция попытается наложить штрафы или запреты, и предупредил, что обе стороны «на грани конфликта».

Боррелл сказал, что ЕС, у которого также есть миссия в составе 130 человек в Косово, предложил компромисс, который мог бы избежать эскалации, но Вучич принял его, а Курти, который хочет более широких переговоров о нормализации отношений, этого не сделал.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС сказал, что ситуация подала «очень негативный политический сигнал», учитывая, что обе стороны сделали ее мишенью для ЕС.

Он призвал Приштину приостановить все дальнейшие шаги по перерегистрации транспортных средств в северном Косово, а также призвал Сербию прекратить выдачу новых номерных знаков. Он сказал, что обеим сторонам нужно «пространство и время для поиска устойчивого решения».