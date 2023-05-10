‘Опасность!’ Конкурсанты не выговаривают «Солженицын»

Опасность! Свое недовольство рефери они выразили во время финального эпизода, когда все трое участников не смогли правильно произнести имя советского писателя-диссидента Александра Солженицына.

Маим Бялик, ругаясь «Опасно!» Обязанности, принятые с Кеном Дженнингсом с июля, прочитайте руководство за 1600 долларов в категории «Цитируемый Алекс»: «Автор и бывший заключенный: «Социализм любого вида и тени ведет к полному разрушению человеческого духа».

Три претендента — Сэмми Казанова, актуарий из Нью-Йорка; Юверия Захир, психиатр из Онтарио, Канада; и вернувшаяся героиня Ханна Уилсон, специалист по данным из Чикаго — все они угадали автора правильно, но все ошиблись Произношение имени Солженицынсогласно Развлекательный еженедельник.

«Это трудно произносить», — сказал Бялик конкурсантам, отрицая три балла.

Вердикт не удовлетворил преданных поклонников телеигры.

«Если вы не примете ничьей попытки произнести Солженицына, то не пишите о нем мысли», «Бывшая Опасность!» участник Паша Паттерсон чирикать.

«Эх, не понравился мне этот приговор Солженицына», @сотрудник Согласованный.

Многие отмечают, что русские слова и имена трудно произносить, особенно если вы не говорите по-русски.

«Я думаю, что все трое имели в виду нужного человека, но ни один из них не говорил по-русски или на родственном ему языке», — сказал он. Мустафа Хосни О Боже, Аминь книги.

Пользователь твиттера Lili_Lightly повторил озабоченностьУказав, что «настойчивость в произношении игнорирует тех, кто много читал и не слышал слова вслух».

«Все трое конкурсантов, очевидно, знают ответ, но просто не могут правильно сказать «Солженицын» как русский», — продолжила Lili_Lightly.

Дискуссия также продолжилась на реддит‘, при этом один пользователь отметил, что «шоу обычно дает некоторую свободу действий» в произношении, если оно разумно, исходя из написания имени или термина.

«Я не думаю, что это имеет значение в долгосрочной перспективе для игры, но это создает неловкий прецедент на будущее», — написал пользователь.

В конце концов, этот неловкий момент мало повлиял на результат, поскольку Уилсон продолжила свою серию из четырех шоу, уйдя с 34 200 долларами. Согласно сайту шоу. За свою серию она заработала 124 801 доллар. Казанова занял второе место, а Захир — третье.

Уилсон будет защищать свой титул во вторник вечером против Ракель Мата, редактора копий из Сан-Пабло, штат Калифорния, и Джо Форте, менеджера проекта из Виндхэма, штат Нью-Гемпшир.

В последние месяцы «Celebrity Jeopardy» вызвала бурю эмоций у фанатов после эпизода, намекающего на смерть Брайана Прачечного, который убил свою подругу Габби Петито, когда они вдвоем были в поездке в 2021 году. дело как доказательство «излишне беспокоящих» и в «Очень дурном тоне».