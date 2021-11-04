ОПЕК и Россия рассмотрят добычу нефти под давлением Байдена.

Официальные лица Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), России и других нефтедобывающих стран сняли давление с администрации Байдена и в четверг решили придерживаться своего предыдущего плана по увеличению добычи нефти на скромные 400 000 баррелей в день в следующем месяце. .

Президент Байден и другие мировые лидеры оказали давление на такие страны, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы они увеличили добычу, потому что цены на нефть, обрушившиеся во время пандемии в прошлом году, сейчас достигли самого высокого уровня за семь лет. Цены на бензин также подскочили в США, Великобритании и других странах.

Байден заявил во вторник, что скачок цен «до сих пор является результатом того, что Россия или страны ОПЕК отказываются перекачивать больше нефти».

Но в четверг на ежемесячной встрече ОПЕК Плюс, группы из 23 нефтедобывающих стран во главе с Саудовской Аравией и Россией, ситуация не изменилась.