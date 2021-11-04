ОПЕК и Россия рассмотрят добычу нефти под давлением Байдена.

Официальные лица Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), России и других нефтедобывающих стран сняли давление с администрации Байдена и в четверг решили придерживаться своего предыдущего плана по увеличению добычи нефти на скромные 400 000 баррелей в день в следующем месяце. .
Президент Байден и другие мировые лидеры оказали давление на такие страны, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы они увеличили добычу, потому что цены на нефть, обрушившиеся во время пандемии в прошлом году, сейчас достигли самого высокого уровня за семь лет. Цены на бензин также подскочили в США, Великобритании и других странах.
Байден заявил во вторник, что скачок цен «до сих пор является результатом того, что Россия или страны ОПЕК отказываются перекачивать больше нефти».
Но в четверг на ежемесячной встрече ОПЕК Плюс, группы из 23 нефтедобывающих стран во главе с Саудовской Аравией и Россией, ситуация не изменилась.
В заявлении группы говорится, что она привержена обеспечению «стабильного и сбалансированного рынка нефти» в то время, когда другие энергетические рынки, такие как природный газ, испытывают «крайнюю нестабильность и нестабильность».
Г-н Байден упомянул возможность использования стратегического нефтяного резерва США для умеренного увеличения поставок нефти в качестве средства контроля над ценами.
В четверг нефтяные фьючерсы потеряли прежнюю прибыль и в основном закрылись: нефть Brent составила около 81,65 доллара за баррель, а WTI – около 80 долларов за баррель.
В условиях надвигающегося давления на климат страны ОПЕК могут предпочесть получать высокие доходы, наращивать свои финансовые резервы и собирать деньги для инвестиций в солнечную, ветряную и другие отрасли, которые в конечном итоге могут заменить нефть.
У ОПЕК и ее союзников может быть меньше возможностей для увеличения добычи, чем предполагалось. Группа не достигла своей общей цели, и считается, что некоторые участники, такие как Ангола и Нигерия, уже достигли максимальной производительности, в то время как другие, такие как Россия, могут быть не за горами. Страны, которые не могут увеличить добычу, не в интересах Саудовской Аравии и других стран увеличивать добычу, что ведет к снижению цен и доходов.
Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы спрос на нефть, которая остается крупнейшим источником энергии в мире, вероятно, вырастет, поскольку мировая экономика продолжает восстанавливаться. Однако предложение может не поспевать, отчасти из-за того, что нефтяные компании и инвесторы боятся вкладывать средства в то, что может оказаться умирающим бизнесом.
В результате может получиться ухабистый переход.
«Если вы сократите предложение быстрее, чем спрос уйдет от ископаемого топлива, вы получите высокие и неустойчивые цены», – сказал Ричард Брунс, глава геополитики лондонской исследовательской фирмы Energy Aspect.
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