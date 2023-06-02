ОПЕК+ может рассмотреть возможность сокращения добычи нефти

Спустя всего два месяца после удивления рынков объявлением о сокращении добычи нефти официальные лица ОПЕК, России и других стран, собравшиеся в эти выходные в Вене, задумались о том, нужно ли им снова сокращать добычу.

Их целью будет поддержка рынка, ставшего отрицательным. Цены на нефть упали с середины апреля более чем на 12 процентов, в результате чего нефть марки Brent поднялась примерно до 76 долларов за баррель, а WTI — до 71,70 доллара.

Основная причина рецессии: постоянные опасения замедления мировой экономики, что, в свою очередь, породило опасения инвесторов и трейдеров по поводу слабого спроса на нефть и другие сырьевые товары.

«Они решительно сталкиваются с медвежьим рынком», — сказал Раад Аль-Кадри, управляющий директор по энергетике, климату и ресурсам в Eurasia Group, фирме, занимающейся политическими рисками.