ОПЕК+ может рассмотреть возможность сокращения добычи нефти

Спустя всего два месяца после удивления рынков объявлением о сокращении добычи нефти официальные лица ОПЕК, России и других стран, собравшиеся в эти выходные в Вене, задумались о том, нужно ли им снова сокращать добычу.
Их целью будет поддержка рынка, ставшего отрицательным. Цены на нефть упали с середины апреля более чем на 12 процентов, в результате чего нефть марки Brent поднялась примерно до 76 долларов за баррель, а WTI — до 71,70 доллара.
Основная причина рецессии: постоянные опасения замедления мировой экономики, что, в свою очередь, породило опасения инвесторов и трейдеров по поводу слабого спроса на нефть и другие сырьевые товары.
«Они решительно сталкиваются с медвежьим рынком», — сказал Раад Аль-Кадри, управляющий директор по энергетике, климату и ресурсам в Eurasia Group, фирме, занимающейся политическими рисками.
Однако некоторые аналитики говорят, что группа производителей не захочет корректировать производство, полагая, что это было бы слишком рано и потенциально контрпродуктивно.
Аналитики исследовательской компании Energy Aspects написали в четверг, что более широкие макроэкономические опасения «вызвали большую часть недавней распродажи цен на нефть, и ключевые лидеры ОПЕК+ признают, что дополнительные сокращения вряд ли остановят движения такого рода».
Принц Абдулазиз бин Салман, министр нефти Саудовской Аравии и сопредседатель ОПЕК+, на встрече группы на этой неделе предположил, что он может еще больше сократить добычу нефти, чтобы наказать тех, кого он назвал «спекулянтами», которые делают ставку на более низкие цены.
«Я бы сказал им: берегитесь», — сказал он на недавней конференции в Катаре.
Принц Абдулазиз организовал награждение, объявленное 2 апреля, но толчок, который они произвели на цены на нефть, быстро сошёл на нет. Нефть марки Brent сейчас продается примерно на 4% меньше, чем накануне апрельского решения.
Низкие цены на нефть делают бензин доступным. но Гэри Росс, генеральный директор торговой и инвестиционной компании Black Gold Investors, сказал, что люди, покупающие и продающие нефть по всему миру, «очень небезопасны» по целому ряду причин, включая экономические соображения.
Трейдеры также обеспокоены тем, что отношения между Саудовской Аравией и Россией, которые никогда не будут легкими, станут еще более напряженными, что затруднит ОПЕК+, объединяющую Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с Россией и ее союзниками, договориться о способах управления рынком. .
Беспокойство на рынке — проблема для принца Абдулазиза. Аналитики говорят, что правительство наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана хочет продавать нефть по цене 80 долларов за баррель или больше для финансирования национального бюджета и амбициозных планов развития.
Некоторые аналитики считают, что снижение цен может измениться в ближайшие месяцы. Международное энергетическое агентство недавно повысило свой прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году на 10% до 2,2 млн баррелей в сутки и заявило, что спрос превысит предложение. Она сказала, что восстановление потребления в Китае было «сильнее, чем ожидалось ранее».
По словам аналитиков, некоторые лидеры ОПЕК+ предпочитают подождать и позволить объявленному в апреле сокращению добычи — на 1 миллион баррелей в сутки, или 1 процент от мировой добычи — просочиться через систему. Эти сокращения начались в мае, и на это потребуется время Это оказывает влияние на рынки.
Из-за войны на Украине из-за финансирования Россия может не захотеть сокращать экспорт нефти. По данным Международного энергетического агентства, западные страны установили ограничение на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, а в апреле экспорт из страны достиг 8,3 млн баррелей в день, что является самым высоким уровнем с момента вторжения в Украину. Этот экспорт стал результатом расширения продаж российской нефти в Индию и Китай после эмбарго со стороны Европейского Союза и других западных стран.
Но эти расширенные продажи в Индию могут создать потенциальную горячую точку по мере приближения встречи: Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, еще один крупный производитель нефти на Ближнем Востоке, столкнулись с сокращением своей доли на индийском нефтяном рынке, поскольку нефтепереработчики там покупают российскую нефть. со скидкой.
Еще один риск заключается в том, что рынки снова проигнорируют любые потенциальные сокращения. еще больше подорвет доверие.
«Конечный риск заключается в том, что объявление о сокращениях будет истолковано как признак отчаяния», — сказал Ричард Брунс, глава отдела геополитики в Energy Aspects.
Совершив необычный шаг, ОПЕК отказалась пригласить журналистов из Новости Блумберга И Рейтер присутствовать на собрании. Два корреспондента ОПЕК также были исключены из Wall Street Journal, но другие репортеры журнала получили приглашения. The New York Times получила приглашение.
Широко распространено мнение, что этот шаг является попыткой саудовцев ослабить критическое освещение. Принц Абдулазиз ранее критиковал освещение группы в СМИ.
Ожидается, что новостные агентства будут освещать встречу, а репортеры, которым запрещено входить в штаб-квартиру ОПЕК, по-прежнему могут брать интервью у официальных лиц вне сессий.
Представитель ОПЕК отказался от комментариев.
«Мы разочарованы тем, что агентство Reuters не было приглашено», — сказал представитель Reuters. Bloomberg News отказался от комментариев. Комментарий не был немедленно доступен от The Wall Street Journal.
Вивиан Нерим Участие в подготовке отчетов.
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