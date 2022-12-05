ОПЕК+ сохраняет свои нефтяные цели на фоне слабой экономики и российских санкций | Новости ОПЕК

Картель хочет измерить влияние двух мер, направленных на снижение доходов России от продажи нефти: ограничение цен и бойкот Европейского Союза.

ОПЕК и ее союзники по добыче нефти согласились придерживаться своих производственных целей, поскольку нефтяные рынки пытаются оценить влияние на спрос замедления экономики Китая и ограничения поставок российской нефти по G7.

Решение было принято на встрече ОПЕК+ в воскресенье, за день до запланированной реализации двух мер, призванных ударить по нефтяным доходам России в ответ на ее вторжение в Украину: бойкот ЕС большей части импорта российской нефти и ограничение в 60 долларов на каждую. Баррели на российский экспорт ввели Евросоюз, Большая семерка и Австралия.

Пока неясно, насколько российская нефть может вытеснить эти две меры на мировом рынке, потенциально сократив предложение и повысив цены.

Второй по величине производитель нефти в мире сумел перенаправить большую часть грузов, которые он когда-то отправлял в Европу, клиентам в Индии, Китае и Турции.

Москва заявила, что не будет продавать свою нефть ниже ценового предела, и анализирует, как реагировать.

ОПЕК+, в которую входит Россия, разозлила США и другие западные страны в октябре, когда согласилась сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, или примерно на 2% мирового спроса, с ноября до конца 2023 года.

Вашингтон обвинил Саудовскую Аравию, крупнейшего в мире производителя нефти, в том, что она встала на сторону России, несмотря на войну Москвы в Украине.

ОПЕК+ заявила, что сократила добычу из-за более слабых экономических перспектив. Цены на нефть упали с октября из-за замедления экономического роста в Китае и мире, а также повышения процентных ставок, что вызвало рыночные спекуляции о том, что группа может снова сократить добычу нефти.

Но в воскресенье ОПЕК+ решила оставить политику без изменений. Его ключевые министры встретятся 1 февраля, а полное заседание запланировано на 3-4 июня.

Источники сообщили информационному агентству Reuters, что на встрече ОПЕК+ не обсуждался потолок цен на российскую нефть.

В пятницу JPMorgan заявил, что ОПЕК+ может пересмотреть добычу в новом году на основании новых данных о тенденциях спроса в Китае, соблюдении потребителями ограничений по ценам на добычу нефти в России и танкерных потоках.