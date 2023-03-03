«Операция Удача» — досадная ошибка

Том Сантелли — профессиональный кинокритик, телеведущий, ведущий и исполнительный продюсер Movie Show Plus. Он также является кинокритиком WXYZ Channel 7 Action News в Детройте и еженедельно появлялся на FOX-2 в Детройте с 2016 по 2020 год.

Шкала Тома:

В- и выше: отлично

C+ или ниже: отказаться

Режиссер Гай Ричи сделал стильную карьеру. В его последнем фильме, полнометражной версии под названием «Операция «Богатство: Росс Гери», много всего… проблема в том, что сценарий еще не завершен. Это делает бесполезным ее таланты, каждый из которых отчаянно пытается вдохнуть жизнь в эту комедию криминального триллера, но каждый — Спасите Хью Гранта — сдерживается, не получив шанса проявить себя.

В результате получается фильм, который выглядит так, как будто он должен быть великолепным, но это не так… фильм настолько высок сам по себе, что становится раздражающим, неинтересным, чем дольше он тянется.

Оценка: С-

Операция Fortune должна была выйти в январе 2022 года, но она была отменена по расписанию… в сообщениях говорится, что это не имело ничего общего с перезагрузкой сценария или чем-то еще (хотя, оглядываясь назад, это может быть хорошей идеей). Вместо этого студии посчитали, что было бы дурным тоном размещать его в начале российского вторжения в Украину, потому что в фильме фигурировали украинские злодеи.

В любом случае, это уже здесь, и трудно поверить, что этот фильм может кого-то оскорбить. Он легкий, удобоваримый и свежий, но далеко не «веселой».

Джейсон Стэтхэм играет Орсона Форчуна, типа Джеймса Бонда, которого нанимает Натан Жасмин (Кэри Элвес), которого, в свою очередь, нанимает британское правительство, чтобы выследить Макгаффина, известного как «Ручка». В настоящее время он принадлежит богатому торговцу оружием Uber, ловкому и интеллектуальному Грегу Симмондсу (Хью Грант). У Симмондса есть несколько странная одержимость Голливудом, поэтому единственный способ, которым Фортуна может приблизиться к нему, — это привлечь голливудскую звезду-затворника Дэнни Франческо ( Джош Хартнетт ), который открывает доступ к миру Симмондса. На помощь Фортуне приходят Джей-Джей (Багзи Мэлоун) и компьютерный хакер Сара (Обри Плаза), после чего начинается шпионский триллер.

Грант явно развлекается, и он единственный, кто подходит фильму по тональности… Остальные либо чувствуют себя приглушенными, либо им дали направление для другого фильма. Сценарий до боли незнаком, и это то, чего действительно не хватает… Если бы что-то в этом фильме когда-либо казалось вам менее умным, вы бы согласились с остальным. Но, увы, разум столь же неуловим, как и Ручка, когда дело доходит до этого вопиющего заблуждения.

«Операция «Фортуна» могла — должна была быть — быть лучшим фильмом, и хотя он выглядит точно так же, как фильм Гая Ричи, стиля недостаточно, чтобы спасти этот сценарий от самого себя. выкидыш! выкидыш!

Оценка: С-

Жанр: боевик, комедия, триллер.

Продолжительность: 1 час 54 минуты.

РЕЙТИНГ.

В ролях: Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Хью Грант, Кэри Элвис, Джош Хартнетт, Басси Мэлоун, Эдди Марсан.

Автор сценария и режиссер Гай Ричи («Гнев человека», «Аладдин» (2019), «Король Артур: Легенда о мече», «Шерлок Холмс», «Рок-н-рольщик»).

«Операция Fortune: Ruse de guerre» выходит на экраны в пятницу, 3 марта 2023 года.