Описание, скриншоты и дата выхода игры Dragon Gaiden: The Man Who Cleared His Name появляются в системе отслеживания цен в PlayStation Store.

Like Dragon Gaiden: Человек, который очистил свое имя PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК будут запущены 9 ноября, согласно спискам веб-сайта отслеживания цен в PlayStation Store. морские котики.
Вот описание PlayStation Store:
Очистите свое прошлое, чтобы защитить свое будущее
Когда-то легендарный якудза, Казума Кирю инсценировал собственную смерть и отказался от своего имени, чтобы защитить свою семью. Теперь он втянут в конфликт с таинственной фигурой, которая пытается изгнать его из укрытия.
Под кодовым именем «Джорю» Кирю начинает захватывающий боевик с душераздирающими боями, происходящими в ярких местах, наполненных захватывающими персонажами и действиями.
Непревзойденный бой с двумя ударными стилями боя
Динамически переключайтесь между стилями боя Якудза и Агента в интуитивном рукопашном бою.
Используя стиль якудза, вселяйте страх во врагов, развязывая агрессивные движения, основанные на беспрецедентной силе и наклонностях Кирю.
Или повышайте уровень в стиле миньона, нанося удары с невероятной скоростью и точностью, используя множество высокотехнологичных гаджетов, таких как электрифицированные кабели, чтобы поражать врагов электрическим током, а затем отправлять их в полет.
Стратегически адаптируйтесь к ситуации и используйте оба метода, чтобы контролировать и уничтожать полчища врагов.
Бесконечные развлечения
Ссоритесь ли вы в секретном дворе замка, поете новую песню в караоке, наслаждаетесь напитком в клубе кабаре с живыми выступлениями или участвуете в гонках на карманной арене, мир предлагает множество захватывающих впечатлений.
Интригующий детектив по имени Акаме также предлагает захватывающие дополнительные квесты, втягивая вас в эпическое противостояние, которое разворачивается по мере того, как вы исследуете и наслаждаетесь Сотенбори, Йокогамой и таинственным замком.
примечания
- Если у вас уже есть версия этой игры для PlayStation 4, вы можете получить цифровое издание для PlayStation 5 без дополнительной платы, и вам не нужно приобретать этот продукт. Владельцы дисковых копий PlayStation 4 должны вставлять их в свои PlayStation 5 каждый раз, когда они хотят загрузить или воспроизвести цифровое издание PlayStation 5. Владельцы игровых дисков PlayStation 4, купившие консоль PlayStation 5 Digital Edition без дисков, не смогут получить издание PlayStation 5 без дополнительной платы.
- Оффлайн мультиплеер (2 игрока).
- Remote Play позволяет пользователям подключаться и играть в игры на PlayStation 4 или PlayStation 5 с помощью мобильного устройства, ПК или другой PlayStation 4 или PlayStation 5.
- Автономная игра включена.
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