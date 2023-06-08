Описание, скриншоты и дата выхода игры Dragon Gaiden: The Man Who Cleared His Name появляются в системе отслеживания цен в PlayStation Store.

Like Dragon Gaiden: Человек, который очистил свое имя PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК будут запущены 9 ноября, согласно спискам веб-сайта отслеживания цен в PlayStation Store. морские котики.

Вот описание PlayStation Store:

Очистите свое прошлое, чтобы защитить свое будущее

Когда-то легендарный якудза, Казума Кирю инсценировал собственную смерть и отказался от своего имени, чтобы защитить свою семью. Теперь он втянут в конфликт с таинственной фигурой, которая пытается изгнать его из укрытия.

Под кодовым именем «Джорю» Кирю начинает захватывающий боевик с душераздирающими боями, происходящими в ярких местах, наполненных захватывающими персонажами и действиями.

Непревзойденный бой с двумя ударными стилями боя

Динамически переключайтесь между стилями боя Якудза и Агента в интуитивном рукопашном бою.

Используя стиль якудза, вселяйте страх во врагов, развязывая агрессивные движения, основанные на беспрецедентной силе и наклонностях Кирю.

Или повышайте уровень в стиле миньона, нанося удары с невероятной скоростью и точностью, используя множество высокотехнологичных гаджетов, таких как электрифицированные кабели, чтобы поражать врагов электрическим током, а затем отправлять их в полет.

Стратегически адаптируйтесь к ситуации и используйте оба метода, чтобы контролировать и уничтожать полчища врагов.

Бесконечные развлечения

Ссоритесь ли вы в секретном дворе замка, поете новую песню в караоке, наслаждаетесь напитком в клубе кабаре с живыми выступлениями или участвуете в гонках на карманной арене, мир предлагает множество захватывающих впечатлений.

Интригующий детектив по имени Акаме также предлагает захватывающие дополнительные квесты, втягивая вас в эпическое противостояние, которое разворачивается по мере того, как вы исследуете и наслаждаетесь Сотенбори, Йокогамой и таинственным замком.

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