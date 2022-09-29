Описание фильма Заложники (2022)

Вероятно, первый эпизод «Заложников» с участием его великого режиссера Сэма Полларда («Мистер Дух!») очень быстро продвигает исторические события, приведшие к тому роковому дню в 1979 году. Правда в том, что годы секретности привели к операциям и игры Политические отношения США и Ирана к тому, что произошло в конце правления Картера в Тегеране. Это была переплетенная динамика между мировыми державами, которая была навсегда разрушена, когда поддерживаемый США шах был свергнут и получил убежище в США, где он должен был лечиться от рака. Аятолла Хомейни стал настолько влиятельным голосом в Иране, что его сторонники предприняли действия против посольства США, требуя возвращения шаха. Он навсегда определит не только отношения между Ираном и США, но и то, как будущие политики будут справляться с кризисами с заложниками, и то, как мировые лидеры относятся к обеим странам. Вероятно, она поручила Картеру провести выборы 1980 года, которые изменили бы все во всем мире, сделав Рейгана лицом американской политики.

Все большие фотографии очень интересны и хорошо собраны здесь, но самый интересный и впечатляющий материал исходит от людей, которые уже более года находятся в этом посольстве по обе стороны Венеции. «Заложники» содержат трогательные истории от пленников, которые думали, что умрут, и захватчиков заложников, которые объяснили свои намерения и убеждения в то время. Продюсеры также мудро понимают экспертов со всех сторон, включая иранских официальных лиц и даже штаб Картера, объясняющих, как кризис повлиял на президентские выборы.

В конце концов, «Заложники» показывают, насколько Картер недооценил «телевизионный» аспект этой ранней цитаты. Он не хотел, чтобы заложники повлияли на его кампанию, понимая, что это способ аятоллы наказать администрацию, но избежать этого не мог. «Если этот маленький ублюдок Картер не справится с аятоллой, я рискну с ковбоями», — говорит один стратег, цитируя то, что он слышал от избирателей в 1980 году. Объявить победу Рейгана и предположить, что это российская пропаганда. Вот как сильно изменилась жизнь за 444 дня, которые эти люди провели в плену, задаваясь вопросом, станет ли каждый день последним. С тех пор мировые лидеры стали лучше осознавать, как восприятие распространяется по всему миру, тратя все больше и больше времени и денег на управление оптикой, чего Картер не ожидал так сильно, как Рейган и Хомейни.