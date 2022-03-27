Оплошность Джо Байдена о смене режима в путинской России

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Джо Байден был образцом сдержанности во время самого серьезного глобального кризиса почти за шестьдесят лет, слава Богу за это. Он оказывал помощь Украине, сохраняя единство НАТО от возможного нападения России на альянс. Он сопротивлялся призывам участвовать в рискованных эскалационных шагах, таких как Бесполетная зонаПри этом нанося ущерб российской экономике и демонстрируя глубину американского гнева по поводу путинской захватнической войны.

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Но Байден нарушил свою длинную полосу дисциплины сообщений Во время выступления в Польше Сегодня, когда он добавил явно неписаное окончание: «Ради бога, этот парень» — то есть президент России Владимир Путин — «не может оставаться у власти».

Звук, который камеры не смогли уловить после выступления Байдена, был звуком, когда десятки сотрудников хлопали ладонями по лбу. Как и ожидалось, средства массовой информации в Америке и других странах использовали это заявление, как если бы оно было новой политикой или целью войны НАТО, и задавались вопросом, везде ли президент Соединенных Штатов призывал к смене режима. Москва.

команда Байдена предложил прихрамывать Что президент говорил, что «Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или смену режима». В Соединенных Штатах конгрессмен от Коннектикута Джим Хаймс, член комитета Палаты представителей по разведке, позже заявил CNN, что у них нет новой политики смены режима и нет явных или тайных программ, направленных на достижение такой цели в России. Но цикл новостей уже был в самом разгаре, CNN и другие транслировали цитаты Байдена и призывали своих гостей размышлять о значении президента.

То, что делал Байден, конечно же, было Джо Байденом. Он говорил за всех нас, от всего сердца. Одна из самых привлекательных черт президента — по крайней мере, для тех из нас, кто им восхищается, — это то, что он почти не ведет внутреннего монолога и регулярно участвует в тип скольжения Где политик говорит что-то невежливое, но верное.

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Сейчас не время для такого момента, и даже те, кто считает, что Байден продемонстрировал замечательное лидерство во время этого кризиса, должны признать, что комментарии президента были непреднамеренной ошибкой. Путин уже сделал себя изгоем на Западе, и хотя Байден был прав, называя Путина головорезом, мясником и военным преступником, используя язык, который может быть неправильно понят как американским народом, так и Кремлем, как сигнал, что Соединенные Штаты заинтересован в смене режима в России.

Комментарий Байдена также был неудачным по времени, поскольку создается впечатление, что высшее руководство России готовится к Сокращение расходов в Украине, чтобы сохранить лицо. Пока что россияне, похоже, восприняли комментарии Байдена более спокойно, чем американские СМИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не упускает возможности покритиковать США. Он сказал Только то, что это вопрос к россиянам, а не к Байдену. Российский народ, конечно, не имеет права голоса в том, кто им управляет, но ответ Пескова был игнорированием.

Однако каждый день, когда продолжается неспровоцированная война России против Украины, сохраняется риск перерастания в угрожающую всему миру конфронтацию между Востоком и Западом. Путин, чьи стратегические цели сейчас рухнули, может убить больше разгневанных украинцев, чем своим унижением. Он может попытаться спровоцировать НАТО на вмешательство. Любая из четырех ядерных держав, вовлеченных в конфликт, могла совершить ошибку или стать жертвой неверного толкования. Сейчас не время импровизировать.

Международный кризис требует настойчивости и осторожности, и, хотя Байден продемонстрировал эти качества в полной мере, его шумиха в Варшаве является напоминанием о том, что даже небольшие оплошности представляют большой риск в трудные времена. Особенно трудно оставаться в курсе происходящего в среде СМИ, работающей круглосуточно и без выходных, где слишком много комментаторов и критиков проявляют неуместный интерес к началу новой мировой войны. Когда Кеннеди пробирался через кубинский ракетный кризис, ему приходилось иметь дело только с управляемыми газетами и тремя короткими информационными бюллетенями каждый вечер. Для сравнения, Байден живет с греческим хором миллионов, предлагающих свои собственные комментарии и советы — некоторые из них Удивительно безрассудный.

Трудно винить Байдена в том, что он уступил ему известное настроение После общения с людьми, пострадавшими от путинского варварства. Но сейчас важны слова каждого мирового лидера, и не более, чем слова президента Соединенных Штатов. Теперь мы должны пропустить его ноту — взрыв — и вернуться, чтобы помочь Украине сохранить свою независимость.