Оповещение о сделке Dell: игровой ПК Alienware Aurora RTX 3070 за 1499,99 долларов США

Эта сделка только что появилась на этой неделе в Dell. Получите оснащенный игровой ПК Alienware Aurora RTX 3070 всего за 1499,99 долларов США. Он легко способен победить практически любую игру до 4K, что намного дешевле, чем большинство игровых ПК RTX 3060 или Ti! Если вы ищете другие варианты, в продаже также есть конфигурации RTX 3080 и RTX 3060.

ПК Alienware Aurora R10 RTX 3070 за $1499,99

Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 7 5800 RTX 3070 ПК с 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD увидимся в доме Dell

Мы впервые видим игровой ПК Alienware Aurora с RTX 3070 по цене менее 1500 долларов. RTX 3070 мощнее более быстрой видеокарты предыдущего поколения RTX 2080 Ti. Это карта, которую нужно иметь, если вы хотите увеличить частоту кадров 144 Гц или очень высокие настройки (или и то, и другое) до 1440p. Он достаточно мощный, чтобы справиться с большинством игр 4K. Он сочетается с некоторыми отличными характеристиками, такими как процессор AMD Ryzen 7 5800 с жидкостным охлаждением, 16 ГБ ОЗУ и твердотельный накопитель на 512 ГБ.

ПК Alienware Aurora R10 RTX 3080 за $2199,99

Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 9 5900 12-ядерный игровой ПК RTX 3080 с 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD увидимся в доме Dell

RTX 3080 намного мощнее, чем лучшая видеокарта предыдущего поколения, RTX 2080 Ti, и это лучшая рекомендуемая видеокарта для игр в разрешении 4K. RTX 3080 Ti и RTX 3090 — единственные (очень немного) более мощные карты, но они стоят на сотни долларов дороже. RTX 3080 работает в паре с процессором AMD Ryzen 9 5900, который является одним из лучших процессоров, которые вы можете получить на данный момент, будь то для игр или для рабочих станций. Он также модернизирован с жидкостным охлаждением. Устройство готово к работе из коробки с 16 ГБ оперативной памяти DD4-3200 МГц и твердотельным накопителем M.2 PCIe NVME емкостью 1 ТБ. Не волнуйтесь, даже блок питания имеет достаточную мощность 1000 Вт.

ПК Alienware Aurora R10 RTX 3060 за 1319,99 долларов США

Используйте код: 50OFF699 Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 7 5800 RTX 3060 ПК с 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD Используйте промокод «50OFF699» скидка 27% 1799,99 долларов США увидимся в доме Dell

RTX 3060 не дурак; Его производительность превосходит RTX 2060 SUPER, а в некоторых играх почти соответствует RTX 2070 SUPER. Он легко справится со всеми вашими играми с разрешением до 1440p. Если это все, что вам нужно, вы все равно сэкономите почти 200 долларов по сравнению с ценой конфигурации RTX 3070. Она работает в паре с процессором AMD Ryzen 7 5800, 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 512 ГБ.

Новый игровой компьютер Alienware Aurora R13 2021/2022

Неофициально названный «R13», новый флагманский игровой ПК Dell имеет ряд улучшений в плане эстетики, качества жизни и производительности по сравнению со своими предшественниками. Забегая вперед, Alienware Aurora R13 — это первый компьютер Alienware с новейшим процессором Intel Alder Lake 12-го поколения. Это в паре с материнской платой на базе Z690, которая принимает оперативную память DDR5. Это доказывает, что оперативная память DDR5 действительно вышла из-под контроля. Варианты вашей видеокарты тоже великолепны; Выберите видеокарту серии RTX 30, от RTX 3060 Ti до RTX 3090, за свой счет, конечно. Может быть, лучшая новость? Согласно веб-сайту Dell, эти конфигурации поступят в продажу в начале марта.