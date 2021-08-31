Оппозиция заявляет, что Беннетт капитулировал перед Байденом по Ирану

Один из старейших депутатов Кнессета, Ханегби рассказал историю израильских премьер-министров, которые сопротивлялись давлению президентов США, от Менахема Бегина до Биньямина Нетаньяху. Он сказал, что Беннетт не пошел по их стопам, но он должен был извлечь уроки из скандальной речи Нетаньяху в Конгрессе в 2015 году о сделке с Ираном, на которой присутствовал Ханегби.
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Министр религиозных служб Матан Кахане (справа), который близок к Беннету, ответил от его имени, что правительство унаследовало ситуацию с Ираном от Нетаньяху и не является стороной в сделке с Ираном.
«Израиль оставляет за собой право решать вопрос об Иране», – сказал он. Что касается иранского вопроса, то оппозиция должна поддерживать его, а не превращать в инструмент политики.
Министр обороны Бенни Ганц попросил в понедельник выступить от имени правительства, но помощники Беннета, которые были недовольны его встречей с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, отказались.
Члены оппозиционного кнессета высмеивали Беннета за то, что он послал министра религиозных служб говорить об Иране вместо министра обороны.
«Я думаю, что в отношении иранского вопроса, как и других вопросов безопасности, все, что мы можем сделать, это молиться, поэтому они прислали к нам министра религиозных служб, чтобы разобраться с этим», – сказал депутат Симха Ротман из Религиозной сионистской партии.
Партнеры Беннета и правые министры кабинета во вторник продолжали критиковать Ганца за встречу с Аббасом. Его защищали как № 2 в партии Белых и Синих, Алей и министра интеграции Пнины Тамано Шата.
«Трусы, критикующие министра обороны Ганца, – ограниченные политики, завидующие его руководству», – сказала она Армейскому радио. Они завидуют тому, что он заслужил доверие общественности в вопросах безопасности и борьбы с коронавирусом.