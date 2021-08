Оппозиция заявляет, что Беннетт капитулировал перед Байденом по Ирану

Премьер-министр Нафтали Беннетт не встал давление президента США Джо Байдена по иранскому вопросу, заявил во вторник на внеочередном заседании Кнессета во время летних каникул представитель оппозиции Цахи Ханегби (Ликуд).

Один из старейших депутатов Кнессета, Ханегби рассказал историю израильских премьер-министров, которые сопротивлялись давлению президентов США, от Менахема Бегина до Биньямина Нетаньяху. Он сказал, что Беннетт не пошел по их стопам, но он должен был извлечь уроки из скандальной речи Нетаньяху в Конгрессе в 2015 году о сделке с Ираном, на которой присутствовал Ханегби.

«Для них это было непросто и удобно, но наши премьер-министры не были избраны для того, чтобы получать комплименты в Белом доме», – сказал Ханегби. Беннет потерял сознание, когда ему следовало сказать: «Господин президент, я уважаю ваше мнение о том, что сделка с Ираном должна быть возобновлена, но мы не будем связаны этой сделкой, и мы не позволим Ирану иметь силу, чтобы стереть нас с лица земли». карта. Нам не нужно разрешение защищаться «Об этом не говорят в Белом доме, и поскольку этого не было сказано, мы не доверяем этому правительству».

cnxps.cmd.push (function () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “none”;} else if (window.location.pathname.indexOf (“/ israel-news /”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Нет”; var script = document.createElement (‘сценарий’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘имя виджета’, ‘0011r00001lcD1i_12258’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (script);} else if (window.location.pathname.indexOf (“/ health-science /”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Нет”; var script = document.createElement (‘сценарий’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘имя виджета’, ‘0011r00001lcD1i_12246’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (скрипт);}

Министр религиозных служб Матан Кахане (справа), который близок к Беннету, ответил от его имени, что правительство унаследовало ситуацию с Ираном от Нетаньяху и не является стороной в сделке с Ираном.

«Израиль оставляет за собой право решать вопрос об Иране», – сказал он. Что касается иранского вопроса, то оппозиция должна поддерживать его, а не превращать в инструмент политики.

Министр обороны Бенни Ганц попросил в понедельник выступить от имени правительства, но помощники Беннета, которые были недовольны его встречей с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, отказались.

Члены оппозиционного кнессета высмеивали Беннета за то, что он послал министра религиозных служб говорить об Иране вместо министра обороны.

«Я думаю, что в отношении иранского вопроса, как и других вопросов безопасности, все, что мы можем сделать, это молиться, поэтому они прислали к нам министра религиозных служб, чтобы разобраться с этим», – сказал депутат Симха Ротман из Религиозной сионистской партии.

Партнеры Беннета и правые министры кабинета во вторник продолжали критиковать Ганца за встречу с Аббасом. Его защищали как № 2 в партии Белых и Синих, Алей и министра интеграции Пнины Тамано Шата.

«Трусы, критикующие министра обороны Ганца, – ограниченные политики, завидующие его руководству», – сказала она Армейскому радио. Они завидуют тому, что он заслужил доверие общественности в вопросах безопасности и борьбы с коронавирусом.