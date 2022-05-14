Economy

«Опрометчиво» говорить о поражении России, считает бывший канцлер СССР

14 мая, 2022
Marfa Fedoroa

По словам бывшего экономического советника Советского Союза, Россия обладает «большой огневой мощью», и говорить о поражении страны безрассудно.

Джеффри Сакс, профессор экономики Колумбийского университета, сказал, что Соединенные Штаты, похоже, верят, что могут победить Россию в военном отношении, и что Запад поддерживает Украину в ее усилиях по вытеснению России.

«С этой точки зрения Украина решила не продолжать переговоры, которые велись», несмотря на прогресс переговоров в конце марта, сказал он в пятницу в программе Street Signs Asia на CNBC. Вместо этого «Украина сменила тон и заявила, что теперь ее цель — победить Россию».

«Это означает эскалацию войны, эскалацию глобальных рисков, эскалацию экономических последствий и упущенную возможность найти выход из этого конфликта, поскольку он уже формировался», — сказал Сакс.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на этой неделе, что не ожидает мирных переговоров по Украине в ближайшем будущем.

Министерство обороны Украины и Белый дом не сразу ответили на запрос CNBC о комментариях, который был отправлен в нерабочее время.

Я думаю, что ставки очень высоки, и сейчас много наивности…

Джеффри Сакс

Бывший экономический советник в Советском Союзе

— огромная опасность

По словам Сакс, на данный момент нет выхода из «четких целей американской войны», и это опасная ситуация.

«Я пережил десятилетия безрассудной внешней политики США и американской храбрости, и я боюсь, что мы вернемся к этому снова», — сказал он. «Это не означает попустительство российскому вторжению».

«Я думаю, что ставки очень высоки, и на данный момент много наивности, и Украина убеждена в этом».

Профессор сказал, что может быть много разрушений, человеческих жертв и «огромной опасности для всего мира», в том числе в виде экономических последствий.

READ  Российская бюджетная авиакомпания заявила, что получила ложные опасения по поводу бомбы

Джеффри Сакс из Колумбийского университета заявил, что Россия обладает «большой огневой мощью» и говорить о поражении страны безрассудно.

Тянь Бинг | Служба новостей Китая | Гетти Изображений

. добавлен Ожидаемая заявка Финляндии на вступление в НАТО затрудняет достижение результатов переговоров, а также ставит НАТО и Россию «на острие ножа».

Не все согласны.

Михал Барановский из немецкого фонда Маршалла сказал, что возможное расширение НАТО в странах Северной Европы снижает вероятность конфликта с Россией.

В качестве альтернативы, если такие страны, как Финляндия и Швеция, не входят в альянс, Россия, вероятно, столкнется с ними, сказал он в пятницу в интервью CNBC Capital Connection.

Объединяем Швецию и Финляндию [into NATO] «Это делает наши союзы более безопасными, а вероятность военной конфронтации с Россией снижается, хотя понятно, что России это, конечно, не понравится», — сказал старший коллега Барановский.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.