«Опрометчиво» говорить о поражении России, считает бывший канцлер СССР

По словам бывшего экономического советника Советского Союза, Россия обладает «большой огневой мощью», и говорить о поражении страны безрассудно.

Джеффри Сакс, профессор экономики Колумбийского университета, сказал, что Соединенные Штаты, похоже, верят, что могут победить Россию в военном отношении, и что Запад поддерживает Украину в ее усилиях по вытеснению России.

«С этой точки зрения Украина решила не продолжать переговоры, которые велись», несмотря на прогресс переговоров в конце марта, сказал он в пятницу в программе Street Signs Asia на CNBC. Вместо этого «Украина сменила тон и заявила, что теперь ее цель — победить Россию».

«Это означает эскалацию войны, эскалацию глобальных рисков, эскалацию экономических последствий и упущенную возможность найти выход из этого конфликта, поскольку он уже формировался», — сказал Сакс.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на этой неделе, что не ожидает мирных переговоров по Украине в ближайшем будущем.

Министерство обороны Украины и Белый дом не сразу ответили на запрос CNBC о комментариях, который был отправлен в нерабочее время.