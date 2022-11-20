Опросы общественного мнения показывают, что лидер Казахстана находится на пути к большой победе на выборах

АЛМА-АТА (Рейтер) — Согласно опросам общественного мнения, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был на пути к убедительной победе на досрочных выборах в воскресенье, укрепив свою власть менее чем через год после того, как отодвинул своего предшественника Нурсултана. Назарбаев.

Бывший дипломат, пришедший к власти в 2019 году в качестве избранного преемника Назарбаева, когда единоличный правитель центральноазиатской страны с советских времен ушел в отставку, порвал со своим бывшим покровителем после январского восстания, которое Токаев назвал попыткой государственного переворота.

Новая победа на выборах — опросы показывают, что он набрал от 82% до 85% голосов — даст 69-летнему Токаеву сокрушительный личный мандат, который Назарбаев обычно добивался, создавая культ личности в течение пяти сроков подряд.

Назарбаев, занимавший важные посты после ухода в отставку, оставил их во время восстания в начале этого года, в ходе которого было убито 238 человек. С тех пор Токаев вынудил союзников Назарбаева отказаться от других позиций и изменил название столицы, которая была переименована в «Нур-Султан» в честь Назарбаева, на Астану.

Токаев обратился за помощью к России, чтобы подавить январские беспорядки, но с тех пор держится на расстоянии от Москвы, избегая публичной поддержки войны России на Украине.

Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана, и сползание России в рецессию нанесло ущерб экономике соседней страны, в то время как укрепление рубля, поддерживаемое контролем за движением капитала, помогло поднять инфляцию в Казахстане до 14-летнего максимума.

Токаев, бывший министр иностранных дел и заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций, курировал конституционные реформы, ограничивающие его правление двумя сроками. Он также пообещал сократить неравенство в доходах, искоренив коррупцию и более справедливо перераспределив богатство в стране с населением 19 миллионов человек.

Президентские выборы изначально были запланированы на конец 2024 года, но были отложены после январских беспорядков и последующего конституционного референдума. В воскресенье Токаев заявил, что продолжит «перезагрузку» политической системы, назначив в следующем году досрочные парламентские выборы. Токаев ушел из правящей партии «Аманат» в этом году и курировал реформы, которые способствовали созданию новых политических партий.

Опросы предсказывали, что ни один из пяти других кандидатов не наберет двузначного числа при голосовании в воскресенье.

«Из тех, кто баллотируется в президенты, первым я знаю только Токаева», — заявил накануне голосования житель крупнейшего города Казахстана Алматы Тамерлан Садыков.

«А во-вторых, то, как он вел себя на международной арене, было очень привлекательным».

Другой избиратель из Алматы, 35-летний менеджер, назвавшийся только своим именем Серик, сказал, что голосовал против всех кандидатов.

«…Я думаю, что власть предержащие должны понять, что они не оставили нам никакого реального выбора», — сказал он.

По сообщениям оппозиционных групп и местных СМИ, в Алматы полиция арестовала несколько десятков человек, устроивших небольшие акции протеста против голосования, назвав его незаконным. Полиция сообщила, что некоторые из них были вскоре освобождены, а другим предъявлены обвинения в правонарушении.

ЦИК сообщила, что к моменту закрытия избирательных участков по всему Казахстану в 21:00 по местному времени 69,4% избирателей проголосовали. Предварительные результаты голосования ожидаются в понедельник.

Дополнительный репортаж Улзаса Уезова и Марии Гордеевой Дополнительный репортаж Тамары Фолл в Астане Под редакцией Питера Графа, Фрэнсис Керри, Александра Смита и Пола Симао

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