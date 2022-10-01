Опросы общественного мнения показывают, что новая Партия единства премьер-министра Латвии лидирует в голосовании

РИГА (Рейтер) — Правоцентристская партия «Новое единство» премьер-министра Латвии Кришьяниса Каренца готова победить на общенациональных выборах в субботу, показал опрос общественного мнения, проведенный в субботу, после того, как в предвыборной кампании доминировали опасения по поводу безопасности после вторжения России в Украину.
Если результат подтвердится, это должно означать, что Латвия остается ведущим голосом наряду со своими прибалтийскими соседями Литвой и Эстонией в подталкивании Европейского Союза к решительной позиции против России.
Но это может усилить раскол между латышским большинством страны и русскоязычным меньшинством по поводу их места в обществе на фоне широко распространенного национального гнева по поводу действий Москвы в Украине.
57-летний Каренц, первый оставшийся в живых глава латвийского правительства за полные четыре года, извлек выгоду из своей политики в отношении России, которая включала ограничение въезда для граждан России, прибывающих из России и Беларуси.
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