Опросы общественного мнения показывают, что новая Партия единства премьер-министра Латвии лидирует в голосовании

РИГА (Рейтер) — Правоцентристская партия «Новое единство» премьер-министра Латвии Кришьяниса Каренца готова победить на общенациональных выборах в субботу, показал опрос общественного мнения, проведенный в субботу, после того, как в предвыборной кампании доминировали опасения по поводу безопасности после вторжения России в Украину.

Если результат подтвердится, это должно означать, что Латвия остается ведущим голосом наряду со своими прибалтийскими соседями Литвой и Эстонией в подталкивании Европейского Союза к решительной позиции против России.

Автомобилисты проходят перед огромным предвыборным плакатом с изображением премьер-министра Латвии Кришьяниса Каренца из Партии нового единства в Риге, Латвия, 28 сентября 2022 года. REUTERS/Intes Kalinins Читать далее

Но это может усилить раскол между латышским большинством страны и русскоязычным меньшинством по поводу их места в обществе на фоне широко распространенного национального гнева по поводу действий Москвы в Украине.

57-летний Каренц, первый оставшийся в живых глава латвийского правительства за полные четыре года, извлек выгоду из своей политики в отношении России, которая включала ограничение въезда для граждан России, прибывающих из России и Беларуси.

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Дополнительный репортаж Андриоса Сетаса в Вильнюсе и Яниса Лайзанца в Риге; Монтаж Юстины Павлак и Дэвида Холмса

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