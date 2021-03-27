Опрос: Какая функция iPad Pro 2021 года вам больше всего нравится?

Мы близки к тому, чтобы увидеть новое поколение iPad Pro в ближайшие недели, и, несмотря на слухи о том, что это не будет серьезное обновление, впереди есть несколько хороших изменений. Теперь мы хотим знать: какая функция iPad Pro 2021 года, по слухам, вас больше всего волнует?

По разным данным, iPad Pro 2021 года вряд ли получит новый дизайн. Вместо этого 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели сохранят текущий дизайн с плоскими сторонами и тонкими лицевыми панелями. Единственное заметное визуальное изменение может быть связано со встроенными динамиками. Которая будет иметь другой дизайн, мне MacOtakara.

Основное отличие моделей 2020 и 2021 годов будет заключаться в процессоре. Как выяснилось 9to5MacИ Apple работает над более мощным чипом A14X Для новых моделей iPad Pro. Чип A14X будет основан на Apple M1, поэтому он должен обеспечивать производительность, аналогичную первым компьютерам Apple Silicon Mac.

Основное обновление iPad Pro в этом году будет Установка нового мини-светодиодного дисплея. Вместо одной светодиодной подсветки в качестве ЖК-дисплея, Mini-LED подсвечивается небольшими светодиодами. Это не только обеспечивает более высокую яркость, но также обеспечивает более глубокий черный цвет – точно так же, как OLED. Однако ходят слухи, что только 12,9-дюймовый iPad Pro 2021 года будет иметь новый экран.

недавно, Bloomberg Я упомянул следующее поколение IPad Pro также будет иметь поддержку Thunderbolt. в первый раз. Thunderbolt используется в компьютерах Mac в течение многих лет и обеспечивает высокую скорость передачи данных, позволяя пользователям подключаться к высокоскоростным внешним жестким дискам, а также к дисплеям с высоким разрешением.

Помимо Thunderbolt, Bloomberg Он сказал, что Apple добавит улучшенные камеры в iPad Pro 2021 года, поэтому мы ожидаем увидеть объективы, аналогичные тем, что используются в настоящее время в линейке iPhone 12. В том же отчете указано, что Apple представит новые модели iPad Pro «уже в апреле. “.

Учитывая все эти слухи, мы хотели бы знать, какая функция вам больше всего нужна в новых моделях iPad Pro. Дайте нам знать в опросе ниже, а также в разделе комментариев.

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