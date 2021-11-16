Опрос общественного мнения показал, что большинство россиян не знакомы с проблемами зеленой экономики — бизнеса и экономики.

Москва, 15 ноября. Опрос, проведенный банком «Открытие», показал, что около половины россиян не знакомы с вопросами ESG (экологического, социального и корпоративного управления). Результаты опроса были получены ТАСС.

ESG включает в себя принципы развития компании, в основе которых лежит защита окружающей среды и хорошее отношение к сотрудникам и клиентам.

По результатам опроса, только 8% респондентов хорошо разбираются в этой теме, в то время как 50% россиян вообще не знакомы с темой ESG, а 42% что-то слышали о ней, но не понимают, что это на самом деле. является.

При выборе работодателя большинство россиян руководствуются традиционными критериями — уровнем заработной платы (78%) и легальным трудоустройством (50%). Факторы ESG важны только для одной трети населения. Экологические и благотворительные инициативы компании практически не влияют на выбор работодателя.

Однако россияне оценивают экологическую ситуацию в стране и населенных пунктах как достаточно низкую — в среднем на 2,6 балла по пятибалльной шкале.

В качестве наиболее актуальных экологических проблем респонденты назвали загрязнение окружающей среды (4,3 балла по пятибалльной шкале) и вырубку лесов (4,2 балла).

Более половины респондентов заявили, что сами так или иначе заботятся об окружающей среде. Чаще всего они описывали как проблему умеренное потребление — покупайте только товары первой необходимости (62%), умеренное потребление электроэнергии (60%) и воды (58%), а 60% используют многоразовые пакеты при покупках.

В то же время менее половины респондентов заявили об ответственном подходе к разделению и переработке отходов (бумага, аккумуляторы, стекло и пластик).

При выборе продукта 19% респондентов рассматривают социальную и экологическую деятельность компании как один из критериев. Этим чаще руководствуются женщины (23%), чем мужчины (16%).

В октябре этого года банк «Открытие» провел опрос среди 1 000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 000 человек.