Опрос показал, что 3 из 4 российских заводов попали под западные санкции

По данным опроса почти 2000 российских компаний, три из четырех российских производителей пострадали от западных санкций за последний год. Цитировать от газеты «Ведомости» в четверг.
Согласно опросу, проведенному в Москве Высшей школой экономики, 77% производственных компаний, пострадавших от санкций, заявили, что их влияние было негативным.
Остальные 23% сообщили, что санкции положительно сказались на их бизнесе.
В целом санкции, введенные после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, затронули в общей сложности 65% опрошенных производственных компаний.
Пострадавшие производители в качестве основных проблем назвали высокие цены на сырье на внутреннем рынке, сокращение импорта товаров и услуг, проблемы с логистикой, а также проблемы с импортом и обслуживанием оборудования.
Ощущение западных санкций наиболее остро ощущалось в России в горнодобывающей, фармацевтической, электротехнической, автомобильной, химической, резиновой и пластмассовой промышленности, причем 70-80% компаний в этих секторах сообщили о том, что ощутили на себе воздействие санкций.
Однако производители химической продукции, электротехники, машин и оборудования, транспортного машиностроения заявили, что санкции позволили им выйти на новые рынки.
Компании с международными связями и те, которые зависят от импорта, скорее всего, сообщат о негативных последствиях санкций, в то время как экспортеры в целом заявили, что они выиграли от санкций.
«Ведомости» отмечают, что 47% опрошенных бизнесменов заявили о «в целом положительном или, по крайней мере, нейтральном» влиянии санкций.
Более четверти респондентов (28%) заявили, что смогли воспользоваться новыми возможностями, увеличив свою долю на существующих рынках, найдя новые и привлекая квалифицированных сотрудников.
Некоторые из наиболее распространенных ответов на западные санкции включали обращение к новым иностранным и отечественным поставщикам, сокращение расходов, выход на новые рынки, разработку новых продуктов и технологий внутри компании, а также реорганизацию управления и логистики.
«Более кардинальные изменения еще впереди: поиск альтернативных сложных технологий занимает много времени, — говорит Юрий Сымашев, директор по экономической политике НИУ ВШЭ.
По данным «Ведомостей», ВШЭ опросила для своего отчета топ-менеджеров 1860 малых, средних и крупных производственных компаний в 71 регионе России.
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