Опрос показал, что 3 из 4 российских заводов попали под западные санкции

По данным опроса почти 2000 российских компаний, три из четырех российских производителей пострадали от западных санкций за последний год. Цитировать от газеты «Ведомости» в четверг.

Согласно опросу, проведенному в Москве Высшей школой экономики, 77% производственных компаний, пострадавших от санкций, заявили, что их влияние было негативным.

Остальные 23% сообщили, что санкции положительно сказались на их бизнесе.

В целом санкции, введенные после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, затронули в общей сложности 65% опрошенных производственных компаний.

Пострадавшие производители в качестве основных проблем назвали высокие цены на сырье на внутреннем рынке, сокращение импорта товаров и услуг, проблемы с логистикой, а также проблемы с импортом и обслуживанием оборудования.