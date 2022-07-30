Опрос: Digimon Survive наконец-то доступен, вы его получите?

Что ж, после долгого ожидания это наконец-то здесь — нет, мы не об этом. Хроники ксеноблейда 3Вместо этого основное внимание здесь уделяется новому продукту Bandai Namco. Выживание дигимонов Игра.
После длительного цикла разработки и многочисленных задержек игра теперь запущена на нескольких платформах, включая Nintendo Switch. На данный момент отзывов об игре в сети вроде нет — многие торговые точки только сейчас получают коды.
Наш обзор Nintendo Life в настоящее время находится в разработке, поэтому ожидайте увидеть его в ближайшем будущем.
Теперь, когда это позади, дайте нам знать, если вы будете проверять Digimon Survive на этих выходных. Проголосуйте в нашем опросе и не стесняйтесь объяснять в комментариях ниже.
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