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Опустошенная мать прощается со своими дочерьми-близняшками, убитыми в ходе российского рейда

30 июня, 2023
Apollinariya Soloveva

Макс Хондер

КРАМАТОРСК, Украина (Рейтер) — На этой неделе возле многоквартирного дома, пострадавшего от ракетного удара по оживленному ресторану в городе Краматорск, Украина, мать сидела, положив бледную руку на головы каждого из своих умерших близнецов. . девушки.

Девочки Анна и Юлия Аксенченко, 14 лет, были среди 12 человек, погибших в результате попадания российской ракеты в пиццерию на востоке города во вторник вечером. Во время нападения они находились возле ресторана.

В пятницу утром семья устроила им панихиду в своей квартире, в нескольких сотнях метров от места происшествия.

Ракета выстрелила в небе теплым летним вечером, когда ресторан и его большая открытая терраса были битком набиты посетителями.

Три дня спустя мать близнецов средних лет выглядела полностью истощенной, когда она сидела у могил своих дочерей в черной кожаной куртке.

Она сидела неподвижно, положив одну руку на каждую девушку, в течение получаса, сгорбившись и склонив голову.

Женщина с трудом ходит, как будто ее горе бессильно. На прогулках ее должны были поддерживать отец девочки и еще один родственник.

По словам крестного отца девочек, ни у кого из членов семьи не было возможности поговорить с журналистами.

Девочки лежали в гробах с открытыми гробами, но покрытыми сверкающей белизной с золотом простыней.

Скорбящие сказали, что на похороны девушки надели свадебные платья, что является обычаем в Украине для девушек, которые умерли слишком рано, чтобы выйти замуж.

Первоначально не имея возможности найти два свадебных платья в городе недалеко от фронта, а свадебные салоны были закрыты, друзья и семья обратились к профессионалам с онлайн-обращением с призывом пожертвовать два платья, чтобы девочек можно было похоронить.

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«Это традиция. Если девушки становятся ангелами, возносятся на небеса перед замужеством, они надевают свадебные платья, чтобы найти там свою вторую половину», — говорит 50-летняя Виктория Кошка, учительница, которая изначально обучала Анну и Юлю. степень.

Выступая в одном из классов соседней школы, где учились девочки, Кошка вспомнила свои воспоминания о девочках.

Во время забастовки в некоторых школах были разбиты окна.

«Я помню их в первом классе. Они были двумя маленькими солнечными лучиками. Со светлыми волосами, всегда (перевязанными) большой белой лентой, и большими улыбающимися светло-голубыми глазами. Всегда вместе, всегда поддерживая друг друга».

На церемонии собралась толпа из около 30 родственников, друзей и местных жителей, чтобы засвидетельствовать свое почтение.

(Под редакцией Тома Палмфорта)

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