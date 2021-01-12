Опытные игроки, которые перешли на политическую работу после выхода из бизнеса, в то время как Маркус Рэшфорд борется с детской бедностью в Великобритании.

Несомненно, карьера в политике может ждать Маркуса Рэшфорда, когда он решит повесить обувь.

Звезда нападающего «Манчестер Юнайтед» может быть занят забиванием мячей, поскольку они продолжают подниматься к таблице Премьер-лиги, но он также занят вне поля.

9 В этом году Рэшфорд попал в заголовки газет, когда говорил с правительством Великобритании по вопросам детской бедности. Предоставлено: Times Newspapers Ltd.

9 Игрок раскритиковал бесплатное школьное питание как “позорное” Кредит: RoadsideMum / Twitter

23-летний Рашфорд попал в заголовки газет по всем веским причинам в этом году, когда он обратился к правительству Великобритании по вопросам детской бедности и боролся за распространение бесплатного школьного питания по всей стране.

Он объединился с благотворительной организацией по борьбе с пищевыми отходами FareShare в начале пандемии, поскольку они помогли охватить четыре миллиона детей, которые не могли получить бесплатное школьное питание.

Безрезультатный злоумышленник написал открытое письмо правительству Великобритании с призывом положить конец детской бедности в стране и сыграл роль в смене правительства по продлению бесплатного школьного питания во время летних каникул.

Еще неизвестно, обратится ли Рэшфорд к политике после своей футбольной карьеры, но он не станет первым, кто сделает это.

Переход от игрового поля к политике – привычное явление для ирландских спортсменов. Джек Линч был звездой сборной Корка, состоявшей из футболистов и футболистов, прежде чем занять позицию Таосич, в то время как Джимми Динихан играл важную роль в легендарной команде Керри в 1970-х и 1980-х годах, прежде чем занять пост министра искусств, наследия и гальтахт.

Дик Спринг был трижды коронован ирландской командой по регби и впоследствии стал лидером Лейбористской партии.

Здесь мы смотрим на нескольких звезд футбола, которые попробовали свои силы в политике, играя в эту прекрасную игру.

Брендан Макгоуэн

9 Брендан играл в футбол за Дандолк и был талантливым игроком Предоставлено: Fine Gael.

Брендан сделал успешную карьеру в качестве Fine Gael TD, но в молодости он играл в футбол за Dundalk FC.

Фрэнк Т.Д. был спортивным энтузиастом и талантливым футболистом, много лет играл в Ирландской лиге.

МакДжахон, долгое время занимавший посты, был впервые избран в Дейл в ноябре 1982 года и продолжал занимать свое место на следующих пяти всеобщих выборах.

Сквирт-мужчина ушел из политики в 2002 году и скончался в 2017 году.

Оскар Трейнор

9 Оскар гастролировал по Европе, играя в футбол за Белфаст Селтик Предоставлено: Гетти – автор.

Оскар родился в 1886 году и гастролировал по Европе в качестве вратаря «Белфаста Селтик» и играл за эту команду с 1910 по 1912 год.

Трейнор начал свою карьеру в 1916 году через четыре года после того, как покинул клуб, а затем начал свою карьеру в политике.

В 1925 году Трейнор был избран руководителем Шинн Фейн в Северном Дублине, но не занял свое место.

Позже он сделал это с Фианой Вейл, вместе с которой был избран в 1932 году. Он продолжал выполнять обязанности министра обороны, юстиции и министра почты и телеграфа.

Трейнор также занимал должность президента Федеральной резервной системы до своей смерти в 1963 году, и Центр Оскара Трейнор в Колоке, Дублин, был назван в его честь.

Майкл Либер

Майкл, возможно, был наиболее известен своей карьерой в ирландской политике, но он был не новичком в футболе и в свои игровые дни выступал за Слайго, Лимерик и Транспорт.

Либер начал свой политический проект в городском совете Лимерика и трижды безуспешно участвовал в выборах. Он наконец получил место в Dail Eireann в 1977 году, но потерял его в 1981 году.

Бывший футболист также был лорд-мэром Лимерика с 1973 по 1974 год и умер в 1987 году в возрасте 55 лет.

кожа

9 Легенда также предложила “Закон Пеле”, направленный на обуздание коррупции в спорте. Предоставлено: Splash News.

В 1995 году легенда футбола Пеле был назначен министром спорта Бразилии.

Трехкратный победитель чемпионата мира по футболу известен как один из величайших игроков в истории и три года проработал в кабинете министров.

Во время своей работы Пеле предложил «Закон Пеле», направленный на обуздание коррупции в спорте в стране.

Он оставался на этом посту более трех лет, пока президент Фернандо Энрике Кардозу не ушел в отставку в 1998 году.

Джордж Веа

9 Веа был удостоен звания лучшего игрока мира и Золотого мяча в 1995 году, а в этом году он трижды становится африканским футболистом. Кредит: AFP-Getty

Многим Веа известен своими выступлениями в «Милане», «Челси» и «Манчестер Сити», но именно его политическая жизнь оставила свой след в мире.

Суперзвезда Веа была названа игроком года по версии ФИФА и Золотым мячом в 1995 году и трижды становилась африканским футболистом года. Но после выхода на пенсию в 2003 году Веа начал чрезвычайно успешную политическую карьеру в Либерии. Отставной футболист потерял свою карьеру из-за президента в 2005 году после окончания Второй гражданской войны в Либерии.

Двенадцать лет спустя он баллотировался на президентских выборах 2017 года, был избран более чем 60 процентами голосов и был приведен к присяге в качестве президента Либерии в январе 2018 года.

Андрей Шевченко

9 В 2004 году игрок выиграл “Золотой мяч”. Предоставлено: Getty Images – Getty.

Шевченко был одним из самых коронованных футболистов начала 2000-х.

Бывший игрок сборной Украины выиграл Золотой мяч в 2004 году и дважды появится в команде года УЕФА.

Уйдя в 2012 году, нападающий перешел в Украину! Но партия не смогла добиться представительства в парламенте.

После карьеры в политике он вернулся в футбол и последние четыре года руководил национальной сборной страны. Ее группа возглавила отборочные к Евро-2020, опередив действующего чемпиона Португалии.

Андрей Аршавин

9 Аршавин ушел в отставку в 2018 году, сыграв 75 ​​матчей за свою страну. Кредит: Агентство по охране окружающей среды.

Аршавин, наиболее известный за свои дни в «Арсенале» и четыре гола в ворота «Ливерпуля», задумывался о карьере в политике.

Российский игрок сборной России, ныне ушедший на пенсию, провел четыре года в клубе «Северный Лондон» после того, как перешел из «Зенита» в Санкт-Петербурге в 2009 году.

Находясь в «Зените», Аршавин баллотировался на выборах в совет в 2007 году, но отказался от участия, прежде чем отдать свой голос, так как решил сосредоточиться на футболе.

Аршавин сыграл 75 матчей за свою страну и в конце концов ушел из футбола в 2018 году.

Зико

9 Зико был первым министром спорта Бразилии Предоставлено: Action Pictures – Reuters.

Пеле – не единственная бразильская легенда, взлетевшая в политике, Зико также принимал участие в этой работе.

У опытной звезды, возможно, не было блестящей карьеры своего соотечественника Пеле, но Зико был назначен первым министром спорта Бразилии, на шесть лет раньше, чем легендарный нападающий.

Зико оставил эту роль 13 месяцев спустя, когда вернулся в футбол, чтобы играть еще пять лет.

С тех пор он занимался менеджментом более 20 лет и тренировал сборные Ирака и Японии.

Romario

Список также завершил победитель чемпионата мира 1994 года Ромарио, который в настоящее время является сенатором от Рио-де-Жанейро.

Уйдя из спорта в 2009 году, Ромарио решил начать политическую карьеру.

Бывший игрок года ФИФА был избран в Палату представителей на всеобщих выборах 2010 года в Бразилии.

Четыре года спустя нападающий выдвинул бывшую звезду Сената на выборах 2014 года и получил рекордное количество голосов для кандидата, баллотирующегося в Рио-де-Жанейро. Однако в 2018 году он баллотировался на пост губернатора Рио, но занял четвертое место в голосовании.