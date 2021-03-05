Опыт Ирфана Патана в прусской фотографии кобры Викрама | Новости кино на тамильском языке

Ирфан Патан, который готовится дебютировать на большом экране со своим грядущим фильмом на тамильском языке, В Индию после завершения очередного расписания в России. В разговоре с нами он говорит о проблемах съемок в экстремальных погодных условиях, уходе на пенсию своего старшего брата Юсефа, шуме о качестве стадионов для тестовых серий между Индией и Англией и многом другом. Выдержки:

«Во время съемок в Санкт-Петербурге была минус 20 градусов по Цельсию».



Я побывал в Кашмире и многих других местах в течение зимнего сезона, но никогда не был в более прохладном месте, чем Санкт-Петербург. Во время съемок температура была минус 20 градусов по Цельсию, и в тот момент, когда я сняла хиджаб, у меня покраснели уши и началась дрожь. Это было совершенно безумно, но, к счастью, были сцены, в которых мне приходилось бежать, и от этого мне стало легче. Еще я заметил реку, полностью засыпанную снегом. Однажды я даже поскользнулся в снегу, но в целом мне все понравилось. Я пробыл там с семьей неделю, и Имран (его сын) любил кататься на сноуборде. Сафа (его жена) купила для Омрана снежок, и он везде лепил снежки! Мне очень понравилась поездка, и хотя большинство местных жителей, с которыми мы работали, уже были вакцинированы, мы по-прежнему проявляли максимальную осторожность в отношении групп. Мы также сделали покупки и купили снегоступы и снегоступы.

Мой главный приоритет – крикет

Несмотря на то, что я ушел из игры, моим приоритетом номер один всегда будет крикет. Люблю комментировать и помогать молодым игрокам в крикет, когда могу. У меня тоже были предложения сняться в фильмах на малаялам и телугу, но сначала я хочу закончить свой текущий проект и посмотреть, как отреагирует публика. Если обзоры хорошие, и у меня есть время после других моих обязательств по крикету, я готов сниматься в других фильмах.

«День рождения Сафа мы отметили в аэропорту»



Мы ехали в день рождения Сафы, поэтому нам пришлось отпраздновать его в зале ожидания аэропорта. Я сказал ей, что иду в ванную, быстро пошел и купил ей прекрасный подарок. Я также заказал торт, и у нас был незабываемый праздник. Мне повезло, что я замужем за кем-то вроде нее. Вы должны ежедневно работать над своим браком, и с годами наша связь стала крепче. Мы любим заботиться друг о друге.

Юсеф всегда заботился обо мне как о ребенке



Когда я оглядываюсь на карьеру Юсефа, я очень горжусь тем, чего он добился для Индии и даже в крикете. Количество наград игрока матча, которые он выиграл за свою карьеру, – не шутка. Он дебютировал в Индии задолго до него, и он очень изящно принял эту позицию. Он всегда заботился обо мне, как о ребенке, и это никогда не менялось. В Индии вы знаете, как многие отреагировали бы, если бы младший брат чего-то добился раньше своего старшего. Многие скажут: ”

Чота Бхай То Индийская команда

Mein aa gayaИ

Бада Бхай Кап Айега? «Это сложная ситуация для любого человека, но он никогда не беспокоили, что люди говорят, и продолжал работать тяжело в его игре. Сегодня, результаты там для всех, чтобы видеть. Когда мы смотрим на количество трофеев в доме, который включает в себя чемпионат мира по футболу дважды, мы оба довольны своей карьерой в крикете.

«Я поддерживаю команды, у которых есть преимущество на своей территории».



Я читал о критических замечаниях по поводу стадионов, представленных в тестовой серии между Индией и Англией. Я болею за команды, у которых есть преимущество на родном поле. В конце концов, нельзя же все время играть в нейтральных настройках, верно? Никогда раньше индийская команда не комментировала стадионы, играя за границей, и учитывая, какая у нас сейчас команда, мы можем выиграть в любой стране, как мы показали в Австралии. При этом хотелось бы видеть тестовые матчи, которые продлятся не менее трех-четырех дней.



Область вложений