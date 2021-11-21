Опыт использования Huawei freeBuds pro

Изысканный дизайн

Беспроводные наушники FreeBuds pro доступны в трех цветах по внешнему виду: серебристый мороз, черный углеродный кристалл и керамический белый. Сцепление и внешний вид похожи на гальку. Оболочка на ощупь нежная, глянцевый дизайн, но хорошая износостойкость.

Логотип Huawei на задней панели действительно очень приятно смотреть, а стиль пистолета и черный дизайн очень высокого класса, и с первого взгляда они выглядят достойно этой цены.

Huawei FreeBuds pro использует вставный дизайн, а не полу-вставный дизайн в ухе предыдущего поколения, который более эффективно улучшает шумоподавление. Черно-белые клавиши пианино вдохновлены, а жесткий дизайн в стиле куба позволяет людям с первого взгляда понять, что это продукт Huawei. Вес одной гарнитуры составляет всего 6,1 грамма, что не кажется обременительным, будь то поездки на работу и с работы в метро или легкие физические упражнения.

В комплект входят две насадки для ушей,а также прилагаемый к ним дизайн типа М. Материал мягкий, поэтому вы можете выбрать наиболее подходящие для ушей в соответствии с вашей ситуацией и обеспечить более комфортное ношение по требованию.

Интеллектуальное шумоподавление

Говоря о шумоподавлении, FreeBuds pro использует три высокочувствительных микрофона и 11-миллиметровые стационарные динамические катушки большой амплитуды, а также датчик отпечатка голоса кости с более чем 500 видами прецизионных компонентов внутри, которые могут точно улавливать внешний окружающий звук, достигать максимального превосходного уровня шумоподавления 40 дБ и поддерживать гибридный эффект активного шумоподавления.

FreeBuds pro также добавляет двойной прозрачный режим передачи, даже если вы носите наушники, вы можете слышать окружающие окружающие звуки, и вам не нужно снимать наушники, вам просто нужно установить их в приложении Умный дом.

Функция интеллектуального опыта для начала работы

Здесь следует отметить, что Huawei FreeBuds pro не нужно загружать другое приложение. Когда открыта и подключена, она может настроить шумоподавление, проверить энергопотребление и функции обновления встроенного ПО в приложении Умный дом. Всего за одну неделю использования автор получил три обновления, каждый раз улучшая качество работы.

В дополнение к функции шумоподавления мне нравится функция полного двойного подключения FreeBuds pro. Всем часто приходится утилизировать мобильный телефон и компьютер во время вождения или работы в повседневной жизни. В прошлом ему часто приходилось переключать наушники туда и обратно. С FreeBuds pro его уникальному четырехканальному двухрежимному двойному соединению больше не нужно переключаться туда и обратно, что очень удобно.

Наушники по-прежнему подходят для прослушивания песен, хотя на рынке вы можете изменить песни через нажатие, но нет возможности отрегулировать громкость. Просто сдвиньте вверх или вниз ручку уха, чтобы отрегулировать громкость, что гораздо удобнее, чем каждый раз доставать телефон. Другими элементами управления жестами можно управлять, ссылаясь на инструкции в smart life.

В то же время проблема времени автономной работы также очень беспокоит меня как обычного пользователя. FreeBuds pro добился максимального 30-часового времени автономной работы, одного прослушивания песни,чтобы отключить шумоподавление на 7 часов, и включить шумоподавление на 4 часа. При фактическом тестировании после работы при полной нагрузке в течение 1 часа вы все еще можете смотреть 3 часа фильмов дома,оставшиеся 10% мощности,и время автономной работы оценивается.

В дополнение к поддержке проводной быстрой зарядки, FreeBuds pro также поддерживает беспроводную сверхбыструю зарядку, которая может быть заряжена в обратном порядке на мобильных телефонах Huawei и может быть заряжена до 30% (проводная) за 10 минут. Даже если вы забудете зарядить утром, вы можете использовать день, когда завтракаете.

Ранее я видел в Интернете, что гарнитуру трудно набрать ? После того, как я начал рассеивать свои опасения,мне нужно только аккуратно сломать его в чехле для зарядки, чтобы быстро снять наушники, и нет никакой сложной ситуации, чтобы вытащить их. Беспроводная гарнитура Huawei FreeBuds pro имеет не только красивый дизайн снаружи, но и прекрасный мост между различными функциями шумоподавления и удобным программным обеспечением внутри. Она хорошо отвечает потребностям и привычкам пользователя. Это отличная гарнитура почти без короткой платы.