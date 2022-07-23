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Орбан заявил, что санкции ЕС в отношении России провалились | Российско-украинские военные новости

24 июля, 2022
Vsevolod Egorov

Президент Венгрии призвал к переговорам между Россией и США, чтобы положить конец войне в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейскому Союзу нужна новая стратегия в войне на Украине, поскольку карательные санкции против Москвы не сработали.

«Нам нужна новая стратегия, которая фокусируется на мирных переговорах и выработке хорошего мирного предложения, а не на победе в войне», — сказал Орбан, выступая в Румынии в субботу.

Орбан, который был переизбран на четвертый срок подряд в апреле, подтвердил, что член НАТО Венгрия не будет участвовать в войне в соседней Украине.

Он столкнулся с самой сложной проблемой с момента прихода к власти в 2010 году, когда инфляция выражается двузначными числами, слабая валюта форинта и фонды ЕС все еще находятся на фоне спора с Брюсселем о демократических стандартах.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не готова поддержать санкции или ограничения ЕС на импорт российского газа, что подорвет ее экономику, сильно зависящую от импорта российского газа.

В своем выступлении он сказал, что западная стратегия в отношении Украины строится на четырех китах — Украина может выиграть войну против России с помощью оружия НАТО, санкции ослабят Россию и дестабилизируют ее лидерство, санкции затронут Россию больше, чем Европу, а мир сплотится. позади Европы.

Последний раунд санкций ЕС был направлен против экспорта российского золота [File: Ilya Naymushin/Reuters]

Орбан сказал, что эта стратегия потерпела неудачу: правительства в Европе падают «как костяшки домино», цены на энергоносители стремительно растут, и теперь необходима новая стратегия.

«Мы сидим в машине со спущенными шинами на всех четырех колесах: совершенно ясно, что так войну не выиграть», — сказал Орбан своим сторонникам.

По его словам, Украина никогда не выиграет войну таким образом, «потому что российская армия имеет асимметричное превосходство».

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Орбан призвал к переговорам между Россией и США, чтобы положить конец войне.

«Только российско-американские переговоры могут положить конец конфликту, потому что Россия хочет гарантий безопасности», — сказал он.

Он также раскритиковал западных лидеров за игнорирование интересов России в области безопасности до вторжения Москвы.

«С президентом США [Donald] Трамп и канцлер Германии [Angela] Меркель, этой войны никогда бы не было», — сказал он.

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