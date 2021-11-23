Орбитальная позиция облетает обломки ракеты SpaceX 25 ноября — Роскосмос — Наука и космос

Москва, 23 ноября. / ТАСС /. Российское космическое агентство Роскосмос заявило во вторник, что Международная космическая станция (МКС) пролетит рядом с частью ракеты, принадлежащей SpaceX Илона Маска.

Российское космическое агентство Роскосмос объявило в своем Telegram-канале: «25 ноября 2021 года в 07:18 по московскому времени часть американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2019 году, пролетит рядом с Международной космической станцией».

Космическое агентство определило, что минимальное расстояние между космическим мусором и орбитальной позицией будет около 5,5 километров.

«Ситуация находится под контролем основной оперативной группы российской части Международной космической станции», — добавила она.

Экипаж Международной космической станции в настоящее время работает в штатном режиме. Данные предоставлены Центром информации и основного анализа автоматизированной системы оповещения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш, входит в Космическое агентство Роскосмоса).

15 ноября Международная космическая станция несколько раз приближалась к космическому мусору, согласно информации из Центра управления полетами в Хьюстоне.

Во время первых двух инцидентов, когда космический мусор приблизился к Международной космической станции, российские космонавты Антон Шкаплеров и Питер Добров и американский астронавт Марк Ванде Хи отправились на космический корабль «Союз МС-19», в то время как американские астронавты Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Барон и Матиас Маурер из Германии . На борту космического корабля Crew Dragon.