Орбита космической станции поднята до прибытия космического корабля “Союз” с японскими туристами – наука и космос

Москва, 12 октября. Российская государственная космическая корпорация Роскосмос объявила во вторник, что орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована в связи с подготовкой к прибытию пилотируемого космического корабля “Союз МС-20”, который доставит туристов из Японии на орбитальную позицию в декабре.

«По предварительным данным, после маневра орбита Международной космической станции была поднята примерно на 940 метров», – говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, маневр был проведен с помощью двигателей блока “Звезда” в российской части МКС. Бомбардировщики зажгли в 10.05 мск за 38,9 секунды.

«Специалисты службы баллистического и навигационного обеспечения центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) рассчитывают уточненные параметры орбиты МКС», – добавили в Роскосмосе.

В настоящее время на Международной космической станции работают 10 членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, кинорежиссер Клим Шипенко, астронавты НАСА Марк Ванде Хи, Шейн Кимбро, Меган Макартур и астронавты НАСА European Aerospace ( ЕКА). Песке и астронавт JAXA Акихико Хошиед.

Запуск пилотируемого корабля “Союз МС-20” с космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Путешественники проведут на орбите 12 суток. Астронавт Роскосмоса Александр Мисоркин будет командовать космическим кораблем “Союз МС-20”, который также будет перевозить японского бизнесмена-миллиардера Юсаку Маэдзаву и его коммерческого помощника Юдзу Хирано.