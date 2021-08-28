Организация Договора о коллективной безопасности под руководством России проводит военные учения в Центральной Азии из-за ситуации в Афганистане

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемая Россией, заявила, что планирует провести военные учения в Кыргызстане и Таджикистане в связи с текущей ситуацией в Афганистане.

Несколько тысяч военнослужащих примут участие в запланированных учениях «Робидж» (граница) в Кыргызстане, которые пройдут с 7 по 9 сентября, сообщил 27 августа агентству «Интерфакс» официальный представитель ОДКБ Владимир Зинетдинов.

По словам Зинетдинова, еще три группы учений пройдут у таджикско-афганской границы в октябре, а четвертая намечена на ноябрь.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Страны Центральной Азии, граничащие с Афганистаном, обеспокоены угрозами безопасности со стороны раздираемой войной страны и возможностью перемещения десятков тысяч беженцев через границу.

Талибан пытался заверить соседние страны и Россию в том, что они не представляют никакой угрозы, поскольку в последние недели они взяли под свой контроль большую часть Афганистана, включая столицу Кабул.

Группа пообещала управлять иначе, чем во время своего жестокого режима 1990-х годов, когда женщин запирали в своих домах, запрещали большинство развлечений и наказания, включая побивание камнями и публичные казни.

Но к их обещаниям со скепсисом относятся многие афганцы и правительства по всему миру.

Заявление Зинадинова прозвучало в то время, когда Россия и Таджикистан проводят месячные совместные военные учения на границе с Афганистаном, которые начались 17 августа.

10 августа Россия завершила совместные военные учения с таджикскими и узбекскими силами у границы с Афганистаном, которые последовали за небольшими российско-узбекскими учениями вдоль узбекско-афганской границы.

Россия, имеющая военные базы в Таджикистане и Киргизии, пообещала защищать союзников Москвы в Центральной Азии от любой угрозы безопасности со стороны Афганистана.

По сообщениям Интерфакса