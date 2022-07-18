Организация кинематографистов в опасности призывает принять меры в отношении задержанных иранских режиссеров – Крайний срок

Международная коалиция кинематографистов, находящихся в опасности (ICFR), базирующаяся в Амстердаме организация, созданная в 2019 году для поддержки профессионалов кино, находящихся в опасности, опубликовала открытое письмо, посвященное недавним репрессиям против иранского кинематографического сообщества.

«В последние недели прокатилась волна арестов среди представителей киноиндустрии и артистов в Тегеране… идут массовые репрессии, и теперь у иранских кинодеятелей есть четкое представление о том, где именно проходит красная черта», — написали основатели и продюсер ICFR. . Майк Дауни и Орва Нирабиа, директор Амстердамского международного фестиваля документального кино (IDFA).

Письмо пришло после ареста на прошлой неделе двух самых известных режиссеров Ирана, Мохаммада Расулофа и Джафара Панахи, а также менее известного писателя и кинорежиссера Мостафы Аль-Ахмада.

Аресты происходят на фоне подавления свободы слова в Иране, поскольку правительство контролирует волну народных протестов по целому ряду вопросов, включая кризис стоимости жизни, действия правительства в связи со смертельным обрушением здания и ужесточение дресс-кода. для женщин.

Комиссия также обратила внимание на дела иранских документалистов Мины Кешаварз и Фирузе Хосравани, которые были арестованы в своих домах в Тегеране в мае, а через неделю освобождены под залог с запретом на поездки.

«Хотя им не было предъявлено никаких обвинений, им теперь запрещено путешествовать, работать или участвовать в «международной и иранской культурной жизни» в течение как минимум шести месяцев», — говорится в сообщении Международного совета по международным отношениям.

Власти призвали международное кинематографическое сообщество высказаться в поддержку своих преследуемых собратьев-иранцев, назвав их «совестью нации».

«Для международного кинематографического сообщества как никогда важно собраться вместе и выступить от имени тех, кто заставил замолчать в результате репрессий и тюремного заключения, точно так же, как эти кинематографисты дают голос безгласным и угнетенным», — говорится в документе. .

ICFR — это совместная инициатива IDFA, Европейской киноакадемии (EFA) и Международного кинофестиваля в Роттердаме (IFFR), направленная на поддержку кинематографистов, столкнувшихся с преследованиями. Он был создан на волне европейской кампании по освобождению украинского режиссера Олега Сенцова, находившегося в российском плену с 2015 по 2019 год.

С момента своего освобождения он также лоббировал заключенного в тюрьму режиссера Мьянмы Мойна Айнта, турецкого продюсера Сигдема Матера, который недавно был приговорен к 18 годам тюремного заключения в Турции по сфабрикованным обвинениям, связанным с антиправительственными протестами, и египетского режиссера Моатаза Абдель Вахаба, который был освобожден в июне после двух лет заключения в тюрьме Каира.

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