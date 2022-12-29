Организация Объединенных Наций приостанавливает некоторые из своих программ в Афганистане после запрета на работу гуманитарного работника | Афганистан

в Объединенные Нации Она сказала, что некоторые «срочные» программы в Афганистане были приостановлены, и предупредила, что многие другие виды деятельности, возможно, также придется приостановить из-за запрета администрации Талибана на работу женщин-гуманитарных работников.

Глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс и главы агентств ООН и нескольких организаций по оказанию помощи заявили в совместном заявлении в среду, что «участие женщин в доставке помощи не подлежит обсуждению и должно продолжаться», призвав власти отменить это решение.

«Отстранение женщин от гуманитарной деятельности имеет непосредственные опасные для жизни последствия для всех афганцев. Уже сейчас некоторые срочные программы были вынуждены приостановить из-за нехватки женского персонала», — говорится в заявлении.

«Мы не можем игнорировать оперативные ограничения, с которыми мы сейчас сталкиваемся как гуманитарное сообщество», — сказала она. «Мы постараемся продолжать деятельность по спасению жизней и времени… но мы ожидаем, что многие мероприятия придется приостановить, поскольку мы не можем оказывать первоначальную гуманитарную помощь без гуманитарной помощи».

Этот шаг был предпринят после того, как министры иностранных дел 12 стран и Европейского Союза, включая Соединенные Штаты и Великобританию, призвали афганское правительство, возглавляемое талибами, отменить свое решение о запрете на работу женщин в организациях по оказанию помощи.

Министры из стран, включая США, Францию, Германию, Великобританию и Австралию, заявили, что «безрассудный и опасный режим талибов» поставил под угрозу миллионы афганцев, само выживание которых зависит от гуманитарной помощи.

Почти все крупные агентства помощи НПО, работающие в Афганистан Они приостановили почти всю свою работу, в то время как переговоры продолжаются, чтобы убедить Талибан отменить или уточнить свое решение. Десяткам тысяч гуманитарных работников, многие из которых являются основными кормильцами семьи, было приказано оставаться дома в период приостановки, поскольку Организация Объединенных Наций пытается убедить Талибан в последствиях для простых людей в Афганистане.

Агентства по оказанию помощи говорят, что в соответствии с афганскими обычаями они не могут предоставлять женщинам жизненно важные услуги, такие как медицинские консультации, без женского персонала или врачей.

не все Талибан Министерства поддерживают запрет на работу женщин в НПО и рассматривают план, который мог бы позволить женщинам продолжать работать таким образом, чтобы это удовлетворило консервативно настроенное руководство Кандагара. Рамиз Алекперов, главный координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане, заявил, что министерство здравоохранения талибов признало необходимость продолжения своей работы, связанной со здоровьем, и женщины могут «явиться на работу и выполнять свои услуги».

Он добавил, что другие министерства напрямую связались с Организацией Объединенных Наций, чтобы сказать, что работа в области управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями должна продолжаться. Но не было ясности в отношении того, что будет разрешено на практике.

Самира Сайед Рахман, пресс-секретарь Международного комитета спасения, сообщила Guardian из Кабула, что многие из предыдущих случаев между агентствами по оказанию помощи и талибами происходили на контрольно-пропускных пунктах из-за отсутствия МехранГардиан, а не о том, носят ли наши работницы хиджабы, но именно этот вопрос подняли талибы, объявив о запрете на работу женщин в НПО.

«Это ставит нас в очень сложное положение. Помощь предотвратила голод прошлой зимой. У нас есть 28 миллионов человек, остро нуждающихся в гуманитарной помощи, но де-факто власти приняли решение, что женщины не могут работать в национальных и международных НПО.

«Продолжение нашего бизнеса без сотрудниц практически невозможно. Это консервативное общество, и нам нужны работницы, чтобы достучаться до женщин. Это страна, где мужчины и женщины не взаимодействуют в публичном пространстве. Мы будем отрезаны от половины Афганистана».

«Воздействие касается не только помощи, но и потери рабочих мест. Мы должны надеяться, что де-факто власти понимают последствия этого».

Проявив редкую демонстрацию единодушия, во вторник Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, согласился и призвал к полному участию женщин и девочек в Афганистане. В ООН заявили, что «эти ограничения противоречат обязательствам, взятым талибами перед афганским народом, а также ожиданиям международного сообщества».

Она добавила, что «глубоко обеспокоена» растущими ограничениями на образование женщин, призывая к «полному, равноправному и значимому участию женщин и девочек в Афганистане».

Талибан Университетское образование для женщин уже приостановлено и среднее образование для девочек.

Шахабуддин Дилавар, исполняющий обязанности министра горнодобывающей промышленности и нефти движения «Талибан», заявил, что к апрелю будет принято решение об открытии школ и университетов для девочек, что соответствует законам шариата и «афганским обычаям».

Он заявил Tolonews TV, что указ лидера талибов Хайбатуллы Ахундзаде о закрытии школ и университетов может носить временный характер.

Reuters внес свой вклад в этот отчет